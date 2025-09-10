Tulladministratör till uppdrag med omgåede start
Vi söker just nu efter en kunnig tulladministratör till vår kund i Borås. Vi letar efter dig som är skicklig inom tulladministration, har tidigare erfarenhet och trivs med att kombinera noggrannhet med förstklassig service.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Handlägga import- och exportdeklarationer enligt gällande tullregler
• Hantera transiteringar och tillhörande dokumentation
• Supportera speditörer och andra samarbetspartners i tullrelaterade frågor
• Genomföra noggranna dokumentkontroller för att säkerställa korrekt information
• Administrera tullager och se till att alla processer sker i enlighet med gällande lagstiftning
• Kontinuerligt förbättra och utveckla tulladministrativa processer.
Vid en eventuell anställning blir du först anställd som konsult via Posti. Uppdraget är tillsvidare och på sikt finns det möjlighet att gå över till vår samarbetspartner under förutsättning att allt fungerar bra.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, mån-fre
Placering: Borås, ViaredProfil
För att var aktuell för tjänsten har du:
• Erfarenhet av tulladministration (minst 1 år) och gillar att arbeta strukturerat och ansvarsfullt.
• En god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och säkerställer alltid att allt sköts enligt gällande regelverk och tidsramar.
• Har goda datorkunskaper (Office-paketet och affärssystem)
• Behärskar svenska och engelska mycket bra i både skrift och tal
• Har du en utbildning inom tull eller logistik är det meriterande.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Fast lön
