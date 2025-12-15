Tryckoperatör digital produktion & orderutgång
Om rollen
Vi söker en tryckoperatör till vår digitala storformatsproduktion med fokus på orderutgång. Rollen är framtagen för att stärka övergången mellan producerad order och faktisk leverans.
Du arbetar i produktionen med tryck och efterbearbetning, men har samtidigt ett tydligt samspel med orderhantering för att se till att ordrar hamnar rätt, i rätt ordning och skickas i tid. Det innebär att du både producerar och följer upp att ordern blir klar för utskick.
I rollen ingår att hantera avvikelser i flödet, till exempel reprints, saknade delar eller ordrar som behöver prioriteras om. Vid behov kan det även innebära att du gör inhopp i andra moment för att säkerställa att leveranser håller.
Rollen är praktisk och produktionsnära. Du förväntas kunna arbeta självgående i tryckproduktionen vid behov, men ditt vardagliga fokus ligger på den senare delen av flödet - från färdigtryckt material till färdigställd order som faktiskt lämnar produktionen.

Dina arbetsuppgifter
Arbeta i digital storformatsproduktion med löpande orderflöde
Köra och övervaka tryckjobb vid behov samt följa upp kvalitet i pågående produktion
Hantera tryckta jobb efter produktion, inklusive laminering och skär
Säkerställa att alla delar i en order finns på plats och är korrekta
Hantera avvikelser i produktionen, exempelvis reprints eller kompletteringar
Samordna med orderhantering kring prioriteringar, leveransläge och vad som behöver åtgärdas
Följa upp att färdigställda ordrar inte fastnar i flödet utan kan skickas enligt plan
Vid behov göra inhopp i andra moment för att hålla produktionen och leveranserna i gång
Produktionsmiljö
Produktionsmiljö

Produktionen sker i digital storformatsmiljö med Epson-skrivare, Onyx RIP och skärbord (Summa). Arbetet är starkt kopplat till digitala orderflöden och system, där tryckproduktion, efterbearbetning och orderstatus hänger tätt ihop. Det kräver både praktiskt handlag och god datorvana samt förmåga att arbeta strukturerat i ett on-demand-flöde.

Om företaget
Ride All Day AB är ett online tryck- och produktionsbolag med egna varumärken inom stickers och dekaler. Vi producerar i egna lokaler i Göteborg och arbetar i ett mindre team där produktion och orderhantering samarbetar tätt i vardagen.
Verksamheten är i tillväxt och utvecklas löpande. Det innebär att flöden, arbetssätt och kapacitet justeras över tid i takt med behov och volym och vi är både glada och stolta över tillväxten vi lyckats med.

Vem är du?
Vem är du?
Den här rollen passar dig som:
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete i produktion
Har förståelse för hur tryck, efterbearbetning och orderflöde hänger ihop
Arbetar strukturerat och håller ordning i ditt arbete
Är självgående men bekväm med löpande samarbete och avstämningar
Är van att arbeta både maskinnära och i digitala system
Har intresse för att arbeta i en digital och systemdriven produktionsmiljö
Meriterande
Erfarenhet av digital storformatsproduktion
Erfaranhet av digitala produktionsmiljöer och system
Vana av arbete i Onyx eller motsvarande RIP
Erfarenhet av laminering och skärbord
Erfarenhet från annan industriell tryck- eller produktionsmiljö
Möjlighet för framtida helg/kvällsarbete
Anställning och arbetstider
Tjänsten avser heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Arbetet sker i nuläget huvudsakligen på dagtid med starttid som fastställs i samband med anställning i samråd med teamet. Möjlighet och vilja att arbeta kvällar eller helger vid behov är meriterande, men inte ett krav då detta endast är under utvärdering.
Så ansöker du
Skicka din ansökan via mejl och ange "Tryckoperatör - digital storformatsproduktion & orderflöde" i ämnesraden. Beskriv kort din bakgrund inom produktion eller tryck och vad du har arbetat med tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-posta med ämnesrad enligt beskrivning
E-post: jobb@rideallday.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Ride All Day AB
Manufakturgatan 23 (visa karta
417 63 GÖTEBORG Jobbnummer
