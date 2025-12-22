Tryckeriarbetare, Landskrona
2025-12-22
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som produktionsmedarbetare inom tryckeribranschen i Landskrona!
I produktionen tillverkas grafiska produkter i papp, till exempel skyltar och displayer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mönsterpassning och mätning - Du arbetar med mallar som behöver följas på millimeter-nivå
Packning och märkning - Du ser till att produkterna packas och märks korrekt
Övervakning av maskiner - Du kontrollerar att maskinerna gör det dem ska
Montering och limning - Du sätter ihop produkternas olika delar
Vem söker vi?
Arbetet kräver att du har ett öga för detaljer och är noggrann, samtidigt som du är flexibel och kan arbeta i högt tempo. Vidare ser vi även att du har en känsla för kvalitet och har en god arbetsmoral. Du vill arbeta i en produktion och söker en långsiktig anställning.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Tidigare arbetslivserfarenhet inom något slags detaljarbete, eller som maskinoperatör
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Tidigare arbetslivserfarenhet inom tryckeribranschen
Teknisk kunskap och/eller intresse
Truckkort enligt TPL 10
Arbetstider: Måndag till torsdag kl 07:00-15:45 och fredag 07:00-14:30
Anställningsform: 6 månaders visstidsanställning på heltid, som ambulerande bemanningskonsult
Tillträde till tjänsten: Omgående
Om ansökan: Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Logent
Klara Hjalmarsson Klara.hjalmarsson@logent.se 0704102314
