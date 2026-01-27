Truckförare, orderplockare
Dina arbetsuppgifter är att plocka enligt plock order med truck, arbetet utförs hos vår kund i Sollentuna. Det är dagtid och under veckodagar. Kunden säljer maskin verktyg av högsta klass som levereras från Sollentuna till byggvaruhus m.fl.
Avgörande är att inga fel plock görs.
Du kommer plocka både tunga varor och lätta varor på kundens centrallager i en grupp med ca 12 andra lagerarbetare.Profil
Vi söker dig med flera års vana av lager plock. Du ska kunna jobba både i grupp och enskilt. Du har fart i kropp och fötter och har inga problem med att vara social i en grupp.
Du är lojal och har hög motivation. Din energi är smittsam och du har en hög social kompetens.
Urval sker löpande och starten är behovsmotiverad så vi ligger steget före för snabb start.
Vi kräver att du har truckkort TLP 10 och att du är flytande i svenska och engelska i både språk och läsning.Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
