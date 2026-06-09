Housekeeping till hotell i Stockholm
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Energy Staffing & Advisement Sweden AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Västervik
, Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Energy Staffing söker nu engagerade och serviceinriktade housekeepingmedarbetare för uppdrag hos våra hotellkunder i Stockholm. Som en viktig del av hotellets team bidrar du till att skapa en trivsam, ren och välkomnande miljö för gästerna.
I rollen ansvarar du för städning och iordningställande av hotellrum samt gemensamma utrymmen enligt hotellets kvalitetskrav. Arbetet kräver noggrannhet, effektivitet och ett öga för detaljer. Du kommer även att möta gäster i det dagliga arbetet och representera både hotellet och Energy Staffing på ett professionellt sätt.
Arbetet är varierande och passar dig som trivs i ett högt tempo där kvalitet och service alltid står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Städning och iordningställande av hotellrum
Påfyllning av förbrukningsmaterial och hotellartiklar
Städning av korridorer och allmänna ytor
Rapportering av eventuella fel eller skador
Bidra till en positiv upplevelse för hotellets gäster
Vi söker dig som
Har erfarenhet av hotellstädning eller liknande serviceyrken (meriterande)
Är noggrann, ansvarsfull och arbetar strukturerat
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Har en positiv attityd och god samarbetsförmåga
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Är flexibel och kan arbeta vardagar samt helgerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar stolthet i ditt arbete och alltid strävar efter att leverera hög kvalitet. Du är självgående när det behövs men uppskattar också att vara en del av ett team där man hjälper varandra för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta på välrenommerade hotell
Utvecklingsmöjligheter inom hotell- och besöksnäringen
Ett engagerat team som stöttar dig i ditt arbete
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-12
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
103 16 STOCKHOLM Jobbnummer
9956273