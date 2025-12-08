Truckförare Lager Bromma

Det kommer att läggas stort fokus på dig som person. Du är inte bara JR Logistic's ansikte mot kund utan även kundens ansikte utåt. Att du är trevlig, punktlig och ansvarsfull ser vi som en självklarhet men vi uppskattar även medarbetare som samtidigt är initiativrika och serviceinriktade.
Gillar du nya utmaningar och personlig utveckling är JR Logistic platsen för dig.

Vi söker dig som har:
• Truckkort (A1-A4 och B1-B4 är meriterande)
• Erfarenhet av truckkörning
• God arbetsmoral, noggrannhet och samarbetsförmåga
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete inom logistik eller lager är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jobb@jrlogistic.se

Arbetsgivare
Jr Logistic AB (org.nr 556664-6690), http://www.jrlogistic.se
168 67  BROMMA

Arbetsplats
Jr Logistic AB

Jobbnummer
9633445

