Truckförare
Vida AB / Lagerjobb / Gislaved Visa alla lagerjobb i Gislaved
2026-01-07
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vida AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Alvesta
, Växjö
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
Vida Packaging ingår i Vida-gruppen som är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1900 medarbetare och vi har 27 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige. Vi arbetar med trä som material vilket gör oss till en hållbar och trygg framtidsbransch.
Vår kultur kännetecknas av gemenskap, entreprenörskap, handlingskraft och engagemang. Trots att vi vuxit mycket de senaste åren har vi fortfarande kvar det lilla företagets närhet och sammanhållning. Platt organisation och korta beslutsvägar är viktigt för oss.
Vår vision är "Att Växa", och det gäller inte enbart bolaget utan även våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att växa både kunskapsmässigt och inom bolaget.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vad innebär rollerna?
Efterfrågan på våra produkter i Hestra är mycket stor och produktionen ökar. Vi behöver därför förstärka organisationen med ytterligare en truckförare. Din huvuduppgift blir att hela tiden förse produktionen med det material som behövs, och sedan köra ut de färdiga produkterna till vårt lager.
Tjänsten innebär att man arbetar tvåskift.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi ser att du har några års erfarenhet av liknande truckstorlek (5 ton motviktstruck) inom industrin, du gillar ordning och reda och framför allt vill du bidra till ett bra arbetsklimat i teamet. Svenska i tal och skrift är ett krav, vi vill även att du har god datorvana.
Vi kör över stora områden där det är viktigt att kunna planera sin körning så att man alltid har gods på gafflarna. Vi ser därför att du även har en god planeringsförmåga. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vida AB
(org.nr 556374-4183) Arbetsplats
Vida Packaging Hestra Kontakt
Logistikchef
Maria Carlberg maria.carlberg@vida.se Jobbnummer
9670458