Truckförare
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
, Täby
Har du erfarenhet av truckkörning och trivs med ett fysiskt arbete i en välorganiserad lagermiljö? Vill du bli en del av ett stabilt och välmående företag där gemenskap står i centrum? Då kan tjänsten som truckförare hos Bo Andrén AB vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag!
Som truckförare hos Bo Andrén blir du en viktig del av vårt engagerade team på lagret i Rosersberg (Järngatan 19).
I rollen kommer du att arbeta med:
Mottagning och kontroll av inkommande varor
Lossning, märkning och placering av varor (med truck)
Orderplock, förpackning och lastning av utleveranser (med truck)
Inventering och daglig hantering av lagerflödet
Arbete i vårt lagerhanteringssystem Astro
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet som truckförare, inklusive skjutstativtruck (2 ton) och motviktstruck (5 ton)
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana av att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Meriterande: erfarenhet av containerlossning
Meriterande: tidigare arbete inom byggbranschen
Meriterande: erfarenhet av lagerstyrningssystemet Astro
Bo Andrén erbjuder dig:
God sammanhållning och ett team som värnar om trivseln
En trygg anställning i ett välmående och lönsamt företag
En arbetsplats med låg personalomsättning och gott rykte i branschen
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Bo Andrén med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Bo Andrén AB: BOA levererar byggskivor till Svensk Byggindustri över hela Sverige. Våra skivor kommer från producenter i hela världen och vi väljer med omsorg ut kvalitetsprodukter till vårt breda sortiment som passar in i vår hållbarhetslinje för en giftfri, ansvarsfull och hållbar byggbransch. Med kunden i fokus och med den modernaste logistiken är vi en av de ledande skivleverantörerna i Sverige.
