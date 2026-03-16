Truckförare - Södertälje - 2 skift
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-03-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som truckförare på ett stort och modernt lager i Södertälje? Hos Simplex Bemanning får du chansen att utvecklas i en dynamisk lager- och logistikmiljö med säkerhet, kvalitet och effektivitet i fokus. Vi söker dig som har truckvana, trivs med ett fysiskt jobb och vill ta nästa kliv inom lager och logistik. Uppdraget omfattar tvåskift och erbjuder goda möjligheter till långsiktig utveckling.
Om tjänsten som truckförare - Lager och logistik i Södertälje, 2 skift
I rollen jobbar du med truckkörning och varierande lagerarbete i en modern och organiserad miljö. Du blir en del av ett samarbetsinriktat team där engagemang, säkerhet och kvalitet står i centrum.
Praktisk information:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Södertälje, nära goda kommunikationer
Arbetstider: 2-skift, 06:00-14:30 och 14:30-23:00
Arbetsuppgifter inom truckkörning och lagerarbete i Södertälje
Köra truck (A- och B-behörighet, t.ex. motviktstruck, ledstaplare, plocktruck)
Plocka och packa varor enligt plocklistor och med hjälp av PDA/system
Hantera in- och utleveranser, samt fylla på och organisera lagret
Skanna och registrera gods samt säkerställa kvalitet
Bidra till ordning och reda i lagret samt följa säkerhetsrutiner
Vem söker vi till tjänsten truckförare - Södertälje, 2-skift?
Du är noggrann, ansvarsfull och punktlig
Har erfarenhet av truckkörning och lagerarbete
Är en lagspelare som trivs i samarbete men också arbetar självständigt
Motiveras av ett högt tempo och utvecklas gärna i din roll
Bekväm med att arbeta mot uppsatta mål och med kvalitetsfokus
Krav för rollen - truckkort, erfarenhet & språk
Giltigt truckkort A och B
Praktisk erfarenhet av truckkörning i lager- eller terminalmiljö
God svenska och/eller engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter för truckförare i Södertälje
Vana vid pick by voice, digitala lager- eller logistiksystem
Erfarenhet från större logistikflöden eller industrilager
Om Simplex Bemanning och möjligheter som truckförare i Södertälje
Simplex Bemanning är ett framtidsinriktat bemanningsföretag med fokus på utveckling, trivsel och trygghet. Vi stöttar dig genom hela processen och samarbetar med några av Sveriges största och mest moderna lager. Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas med ditt arbete och utvecklas i din yrkesroll.
Låter truckförare i Södertälje som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - tillsättning sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
http://simplexbemanning.se
152 55 SÖDERTÄLJE
Södertälje
9798909