Truckförare - Järna - Heltid
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Södertälje
2026-01-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Är du en fena på att köra truck? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som truckförare hos en av våra kunder i Järna. Tjänsten startar omgående.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Truckkörning (B1 med långa gafflar)
Ansvara för inleveranser av material
Utlastning av material
Om dig:
Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, vilka du erhållit antingen från studier eller arbetslivet. Om du har erfarenhet av liknande arbete är det meriterande.Kravprofil för detta jobb
Truckkort A+B
Tidigare erfarenhet av motvikstruck med långa gafflar.
B-körkort
Självgående
Arbetstider: Skift mån-fre, 06:18-14:42, 14:30-23:48
Arbetsplats: Järna
Start: Omgående
Omfattning: HeltidOm företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
153 30 JÄRNA Jobbnummer
9707109