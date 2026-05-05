Truckförare - Järna - 2 skift
Om rollen
Vi söker nu truckförare till en drift i Järna med tvåskift (dag- och kvällsskift). Du blir en viktig del i ett team där noggrannhet, säkerhet och tempo värdesätts. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete i lager- och terminalmiljö och som har truckvana.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Plocka, stapla och transportera varor med motviktstruck och/eller ledstaplare
Lasta och lossa lastbilar samt säkra gods för transport
Genomföra löpande kvalitets- och säkerhetskontroller av gods och utrustning
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektivt flöde i anläggningen
Följa rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och dokumentation
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort för aktuell trucktyp
Har tidigare erfarenhet som truckförare eller från lagerarbete
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta i högt tempo
Trivs med skiftarbete och är flexibel kring arbetstider
Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av plock- eller ruttoptimeringssystem
Bakgrund inom transport eller logistik
Ytterligare truckkort eller truckvana på olika maskintyperAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning
Placering: Järna
Arbetstider: Tvåskift (06:00-14:21 /14:30-22:51)
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Ett tryggt och ordnat skiftarbete med tydliga rutiner
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik
Ett engagerat team och stöd från Simplex Bemanning
God introduktion och uppföljning på arbetsplatsen
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog - från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss snabbt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
153 35 JÄRNA Arbetsplats
Järna Jobbnummer
9893350