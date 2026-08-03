Boreal Sverige Söker Personalplanerare Buss

Boreal Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Umeå
2026-08-03


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Vill du vara med och skapa förutsättningar för en välfungerande kollektivtrafik?
Boreal Sverige växer och söker nu en strukturerad och engagerad Personalplanerare till vår bussverksamhet. I rollen ansvarar du för att planera och optimera personalresurserna för att säkerställa en effektiv, hållbar och kostnadseffektiv trafikproduktion.
Som personalplanerare har du en central funktion i verksamheten och arbetar nära trafikledning, planering och verksamhetsledning. Du bidrar till att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tidpunkt och är en viktig del i att skapa förutsättningar för en trygg och attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare.
Hos Boreal får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete direkt bidrar till att skapa en väl fungerande kollektivtrafik.
Vi erbjuder:
En utvecklande och ansvarsfull tjänst
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer
Ett engagerat team med hög kompetens
En arbetsplats som präglas av samarbete, ansvar och utveckling
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling

Vi söker dig som har erfarenhet av personalplanering, bemanningsplanering eller schemaläggning, gärna från transportbranschen, vård och omsorg eller annan personalintensiv verksamhet.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Som personalplanerare ansvarar du för den strategiska och taktiska personalplaneringen inom bussverksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Planera och optimera tjänster, scheman och bemanning utifrån verksamhetens behov
Säkerställa ett effektivt nyttjande av personalresurser i enlighet med lagar, avtal och verksamhetskrav
Utveckla och anpassa tjänster och arbetsscheman för att möta förändrade trafikförutsättningar
Arbeta med långsiktig och kortsiktig bemanningsplanering
Följa upp frånvaro, semesterplanering och resursbehov
Analysera bemanningsbehov och identifiera möjligheter till effektiviseringar
Säkerställa att personalplaneringen stödjer verksamhetens ekonomiska och operativa mål
Samverka med trafikledning, trafikplanering, HR och verksamhetsledning
Delta i uppstarter, trafikförändringar och verksamhetsutveckling
Planeringsstöd till avdelningschefer gällande personalutbildning

Din bakgrund och dina egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och har ett starkt intresse för planering och optimering samt trivs med att arbeta i en roll där struktur, analys och samarbete är avgörande för framgång.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av personalplanering, schemaläggning eller bemanningsplanering
Har mycket god systemvana och lätt för att arbeta i digitala planeringsverktyg
Är analytisk, noggrann och lösningsorienterad
Har god administrativ förmåga och kan hantera flera uppgifter parallellt
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i verksamheten
Tar ansvar, arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt
Har ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt helhetsperspektiv

Det är en fördel om du har erfarenhet av arbetstidsregler och kollektivavtal, gärna inom transport- eller kollektivtrafikbranschen
I rollen arbetar du i verksamhetens planerings- och optimeringssystem, bland annat:
Trapeze
Klartext

Erfarenhet av dessa eller liknande system är meriterande.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och känner dig trygg i att kommunicera på engelska i arbetsrelaterade sammanhang.
Information om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning
Placeringsort: Umeå eller Skellefteå
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Information om tjänsten lämnas av David Lindström – mejl: mailto:David.Lindstroem@boreal.se alt. telefon: 07031490540

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boreal Sverige AB (org.nr 559267-3395)
901 37  UMEÅ

Jobbnummer
10020157

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