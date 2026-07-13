Traversförare till produktion i Halmstad

Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Falkenberg
2026-07-13


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Är du en driven och ansvarstagande person med erfarenhet av traverskörning? Trivs du i en produktionsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Vi söker nu traversförare till vår kunds produktion i Halmstad. I rollen kommer du att arbeta i en produktionsmiljö där du hanterar material med hjälp av travers och truck. Arbetet är varierande och innebär ett nära samarbete med kollegor i produktionen för att säkerställa ett effektivt flöde.
Vissa delar av verksamheten innebär fysiskt krävande arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du trivs med ett aktivt arbete och har god fysisk förmåga.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett starkt säkerhetstänk. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i produktionsmiljö och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi söker dig som har:
Traverskort
Truckkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
God fysisk förmåga då vissa arbetsmoment är fysiskt krävande

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
Erfarenhet av travers- och truckkörning i produktionsmiljö

Om anställningen
Vi på Adecco har olika konsultuppdrag med 6 månaders visstidsanställning. Detta betyder att du är anställd av Adecco och uthyrd till våra kunder. På lång sikt kan även en direktanställning hos kunden vara aktuellt. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: tibor.brink-joza@adecco.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden Aktiebolag (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Köpmansgatan 8 (visa karta)
302 42  HALMSTAD

Arbetsplats
Adecco

Kontakt
Business Manager
Tibor Brink joza
Tibor.brink-joza@adecco.se

Jobbnummer
10000488

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