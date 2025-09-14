Trappstegsmontör /målare
Öhman Kompetens AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-09-14
Svenska Trappsteg söker en självgående medarbetare till Göteborg.
Du ska ha erfarenhet av träarbeten och måleri. Du kommer att ha kontakt med kunder och även göra hembesök. Det är därför viktigt att du kan kommunicera på svenska samt ger ett bra intryck.
Svenska Trappsteg är störst på trapprenovering av solid ek och 3-stavs material. Vi har funnits i ca arton år. Vi är verksamma i Stockholm, Göteborg, Uppsala och i Skåne.
Våra arbetsuppgifter består oftast i att,
• renovera trappor dvs klä in trappstegen med eksteg.
• måla trappor
• byta handledare
• göra knarreducering
• göra stängning av trappor
Andra arbetsuppgifter förekommer också.
Kompetens: Du bör vara van att hantera de vanligaste förekommande verktygen som tex sänksåg, mulitcutter samt andra verktyg samt ha erfarenhet av målning.
Du kommer att få följa med en kollega tills du kan arbeta självständigt. Du ska tycka om att arbeta arbeta själv.
Du kommer att få provarbeta en dag för att känna efter om vi passar för varandra innan provanställningen börjar. Tillsvidare anställning därefter.
KÖRKORT ÄR ETT KRAV. Du ska ha tillgång till parkeringsplats vid ditt hem.
Referenser är önskvärda.
Du bör ha ordnade förhållande.
Välkommen med din ansökan.
Märk med:Göteborg
Mvh Roland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: info@svenskatrappsteg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GÖTEBORG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öhman Kompetens AB
(org.nr 556590-3753)
415 68 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Trappsteg Jobbnummer
9507581