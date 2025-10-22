Transportplanerare till Wibax i Piteå!
2025-10-22
Wibax AB
Vill du vara med och skapa effektiva transportlösningar där dina beslut gör skillnad varje dag? Wibax växer och nu söker vi Transportplanerare med placering Piteå.
Rollen som transportplanerare är en viktig del av vår verksamhet där ditt ledarskap bidrar till att driva och optimera transportverksamheten. Du får möjlighet att utveckla och effektivisera våra transporter samt delta i vårt arbete mot en helt elektrifierad fordonsflotta år 2030.
Är du redo att vara med och styra vår framtid mot en grönare transportlösning?
Om rollen
Som Transportplanerare ansvarar du för att planera och koordinera transporter som möter kundernas behov och skapar värde för verksamheten. I en dynamisk miljö krävs starkt ledarskap och förmåga att snabbt hitta lösningar vid oförutsedda händelser. Du ser till att leveranser når kunder i tid, samtidigt som du arbetsleder och stöttar chaufförerna med den information och de verktyg de behöver. Rollen innebär breda kontaktytor, både internt och externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och optimera den dagliga transportverksamheten för att uppfylla verksamhetens och kundernas mål.
• Arbetsleda och stötta chaufförerna genom att tillhandahålla nödvändig information och resurser.
• Samverka med områdeschefer och interna funktioner för en smidig verksamhet.
• Följa upp avvikelser och förbättra processer för att förebygga problem.
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad och organiserad med god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du trivs med många kontaktytor och samarbeten och kommunicerar tydligt och effektivt. Du är lösningsorienterad och bidrar till förbättringar i arbetsprocesserna, samtidigt som du leder teamet av chaufförer genom utmaningar för att säkerställa en välfungerande verksamhet.
Viktigt för rollen är:
• Minst två års erfarenhet av arbetsledning och planering, gärna inom transport, logistik eller liknande branscher.
• Utbildning inom logistik, transportledning eller annat relevant område är meriterande.
• B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Piteå. Resor i tjänsten förekommer.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Wibax - Vi gör god Kemi!
Vilka är Wibax?
Wibax verksamhet består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin inom Europa. Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund - och alltid med hållbarhet i fokus.
Med strategiskt placerade terminaler i hela Sverige och Finland kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med bästa service. Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. För oss är detta God Kemi.
