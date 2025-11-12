Transportplanerare sökes!
Professionals Nord Stockholm AB / Logistikjobb / Borlänge Visa alla logistikjobb i Borlänge
2025-11-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Borlänge
, Ludvika
, Nacka
, Uppsala
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du den som gillar att planera, optimera och se saker hända? Här får du en nyckelroll i en verksamhet där transporter, hållbarhet och effektiv logistik är i fokus. Rollen kombinerar operativ planering med nära kontakt med chaufförer och kollegor, där du får vara med och skapa smidiga flöden och bidra till förbättringar i vardagen. Om du trivs i en miljö med struktur, men där varje dag bjuder på variation, kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Verksamheten är etablerad inom återvinning och hantering av både farligt och icke farligt avfall, med fokus på hållbarhet och effektiv logistik. Här värdesätts en familjär stämning och nära samarbete mellan kollegor, där alla känner sig delaktiga. Kontoret består av mindre team som tillsammans planerar transporter och ser till att uppdrag genomförs smidigt. Hos arbetsgivaren erbjuds regelbundna aktiviteter som AW, julbord och fredagsmacka, och man vill att du ska känna dig hemma från första dagen.
Information om tjänsten:
Professionals Nord söker i samarbete med en ledande aktör inom återvinning en Transportplanerare. Uppdraget är ett vikariat som sträcker sig till slutet av september och innebär att du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos kunden. Det finns goda chanser att du på sikt ska kunna bli anställd direkt, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och frågor kring tjänsten skickas till linnea.grass@pn.se Dina arbetsuppgifter
Som transportplanerare ansvarar du för den operativa driften av transporterna i regionen och ser till att arbetsorder utförs på rätt resurs. Du följer upp uppdrag, optimerar rutter och resurser, och har daglig kontakt med chaufförer. Rollen innebär också enklare fakturastöd och att bidra till teamets samarbete och utveckling.
Planera och koordinera transportuppdrag
Tilldela arbetsorder till rätt resurser
Optimera rutter och resursanvändning
Följa upp utförda arbetsorder och hantera enklare fakturafrågor
Delta i teammöten och bidra till ett positivt arbetsklimat
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning
Innehar B-körkort
Har god datorvana och kan hantera olika system
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har erfarenhet av:
Återvinningsbranschen eller farligt avfall
Logistikplanering och resursoptimering
Telefonsupport och kontakt med kunder
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är en doer som får saker att hända, ser hur flöden kan optimeras, och är samtidigt ödmjuk och nyfiken. Du vill lära dig och förstå verksamheten på djupet, och har god samarbetsförmåga och kommunikation med kollegor och chaufförer.
Start: OmgåendeOmfattning: Heltid fram till september 2026Stad: Borlänge
Urval: Sker löpande
Kontakt: Linnéa Grass
#professionals-nord #logistik #transportplanering #återvinning #ledarskap #administration #planering
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto för att skapa din kandidatprofil - det ökar dina chanser till drömjobbet! Urval sker löpande, vilket innebär att vi kan ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs. Vi tar inte emot ansökningar via mail, men frågor kring tjänsten besvaras på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9602158