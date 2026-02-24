Transportledare Arboga
Försvarsmakten / Logistikjobb / Arboga Visa alla logistikjobb i Arboga
2026-02-24
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Transportledare Specialtransporter Arboga
Vi välkomnar dig som vill ha ett arbete där din insats verkligen gör skillnad där varje uppdrag bidrar till Sveriges säkerhet och beredskap. Vi söker nu Transportledare vilka blir en del av Specialtransporter i fortsatt utveckling av Försvarsmaktens transportfunktion.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för att ge kvalificerat logistikstöd till förband, skolor och centra - både nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet, som leder och samordnar såväl strategiska som operativa transporter av personal, materiel och förband. Våra uppdrag omfattar flyg-, sjö-, landsvägs- och järnvägstransporter, och genomförs både inom och utanför Sveriges gränser.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och stort ansvarstagande - där teamkänsla och professionalism går hand i hand.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som transportledare kommer du att arbeta med den dagliga driften av verksamheten vilket bland annat innebär att planera transporter, ansvarar för schemaläggning samt tjänsteresor där övernattning förekommer. Du kan även komma att behöva medverka vid utlandstjänstgöring samt delta vid internationella insatser och övningar.Kvalifikationer
• Du skall ha fullgjort gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet inom Transportbranschen
• Körkort BECEDina personliga egenskaper
Du är flexibel, lyhörd, tydlig i din kommunikation och har lätt för att bygga relationer. Vidare är du ansvarsfull, kvalitetsmedveten och systematisk i din strävan efter att kontinuerligt uppnå goda resultat. Förmåga till att skapa hållbara relationer och kunna ställa om inför nya eller förändrade arbetsuppgifter ser vi som en tillgång i detta arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Slutförd gymnasieexamen inom transportprogrammet
• Erfarenhet som transportledarare
• Goda kunskaper i engelska
• Genomförd ADR klass 1 - explosiver
• YKB (Yrkeskompetensbevis)
• God datavana
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare heltid. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Individuell lönesättning tillämpas.
Inplanerad 3-timmar fysisk aktivitet per vecka under ordinarie arbetstid.
28-35 semesterdagar per år beroende på din ålder.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Arbetsort Arboga
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontaktas:
Välkommen att kontakta Mikael Holm sektionschef Specialtransporter.
Fackliga företrädare:
SACO Magdalena Sewall
OFR/S, Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO, Eva-Britt Steen
OFR/O Peter Andersson
Samtliga nås genom försvarsmaktens växel tel.08-788 7500
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-17.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759354