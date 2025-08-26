Transportkoordinator med ledaransvar
Libera i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdraget
I rollen som Transportkoordinator med ledaransvar blir du en central del av logistikorganisationen med fokus på att leda och utveckla transportflöden på global nivå. Du ansvarar för ett team av medarbetare inom outbound logistics där du skapar struktur, tydlighet och engagemang. Rollen innebär ansvar för både människor och processer, med fokus på att säkerställa effektiva, säkra och kostnadseffektiva transporter.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Leda och coacha teamet på ca.10 medarbetare för utgående logistik
Planering och koordinering av globala transporter (sjö, flyg och väg)
Utveckling och implementering av processer med fokus på kvalitet, säkerhet, leverans och kostnad
Sättning av slottider, kapacitetsplanering och resursoptimering
Hantering av komplexa flöden och regelverk, inklusive ADR-transporter
Förhandling med transportörer och etablering av samarbeten
Aktivt arbete med förbättringar och effektivisering enligt Lean-principer
Här kommer du att få möjlighet att utvecklas i en spännande roll där dina insatser gör skillnad.
Vem du är
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från transport- och logistikområdet, gärna inom tillverkande industri. Vi ser gärna att du har en god förståelse för komplexa logistikflöden och internationella regelverk. Därtill är du kommunikativ och har förmåga att samarbeta mellan olika avdelningar och nivåer i organisationen med en prestigelös inställning. Du är självständig, målinriktad och har ett problemlösande förhållningssätt som trivs med att både analysera, utveckla och driva arbetet framåt.
För att passa i rollen ser vi att du har:
Du har dokumenterad erfarenhet av globala transporter (både skeppning och flyg).
Erfarenhet av att skapa och optimera transportplaner, scheman och processer
Egenskaper som bidrar till tydlig och coachande ledarstil
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i såväl tal som skrift
Praktisk erfarenhet av Lean-verktyg och förbättringsarbete
Vi ser det som meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet från en ledande roll inom transport, logistik eller produktion.
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Vana av att förhandla och bygga relationer med transportpartners
Erfarenhet från produktionslogistik
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se Jobbnummer
9477351