Transportbilssäljare Renault

Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Företagssäljare/Transportbilssäljare för Renault på vår anläggning i Segeltorp. Med Renaults styrka, vår erfarenhet och en marknadsledande position i ryggen erbjuder vi dig något mer. Hos oss får du mer att växa med. Mer ansvar, mer utveckling och mer glädje på vägen.
Om rollen Din huvudsakliga uppgift blir att guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna till deras nya bil. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera våra modeller, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får en upplevelse som överträffar förväntningarna. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med försäljningsteamet och rapportera till försäljningschefen.
Vem är du? Du är en person med högt driv och en stark vilja att prestera - lite som en elitidrottare som alltid siktar på nästa nivå. Med din målinriktade personlighet tar du initiativ och arbetar proaktivt i ditt kundsökande, snarare än att vänta på att möjligheter ska komma till dig. Du triggas av utmaningar och ser dem som chanser att växa och utvecklas. Du har en naturlig förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Struktur och självständighet är en självklarhet för dig, men du är också prestigelös och värdesätter lagarbete. Med din sociala och förtroendeingivande framtoning skapar du affärer på ett naturligt sätt och strävar alltid efter att leverera resultat på toppnivå.
Ytterligare ser vi att du har:
Ett par års erfarenhet inom B2B försäljning
Ordning & Reda (Hög administrativ förmåga)
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av fordonsbranschen är starkt meriterande men inget krav.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvarata på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Joakim Ssempasa joakim.ssempasa@hedinautomotive.se 0736693831 Jobbnummer
9584672