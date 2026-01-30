Transportadministratör
Samskip Multimodal AB / Speditörsjobb / Kristianstad
2026-01-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Samskip Multimodal AB är ett logistikbolag med ett brett geografiskt arbetsområde.
Vi skapar logistiklösningar genom ett av Europas mest heltäckande intermodala nätverk men också lokala lösningar i Sverige och Norden baserade på traditionella landsvägstransporter.
Sedan starten 2007 har vi vuxit stadigt och omsätter över 400 MSEK med för branschen god lönsamhet.
Just nu söker vi en administratör / speditör för att ytterligare stärka vår position. Du som söker kommer att arbeta i grupp med att administrera och följa upp bokningar från kund. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Registrering och hantering av kundordrar
Uppföljning av ordrar
Skapa faktureringsunderlag till kund
Kundsupport
Administrativa arbetsuppgifter
Vi ser gärna att du som sökande har:
Tidigare administrativ erfarenhet inom transport
God engelska i tal och skrift
Stark inre motor, självgående
Bra förmåga att hantera stress
Social kompetens
Tidigare datorvana
Tidigare arbete inom orderhantering eller liknande är meriterande
Placeringsort är vid vårt kontor i Åhus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: goran.palsson@samskip.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samskip Multimodal AB
(org.nr 556717-4999)
Täppetleden 1 Horna Industri
)
296 41 ÅHUS Kontakt
VD
Göran Pålsson goran.palsson@samskip.com Jobbnummer
9715262