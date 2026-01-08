Transport Planner - skiftgående
2026-01-08
Vill du göra skillnad i en dynamisk organisation där du får bygga relationer med människor? Brinner du för att ge god service och trivs i en roll med många kontaktytor? Om svaret är ja kan det här vara rollen för dig!
Essity - ett ledande globalt hygien- och hälsobolag med varumärken som Libero, TENA, Libresse, Tork, Sorbact och JOBST erbjuder nu en spännande och utmanande möjlighet till dig som vill bidra med din kompetens, energi och kreativitet då vi söker en Transport Planner till vår fabrik i Falkenberg.
I fabriken i Falkenberg är vi ca 360 anställda. Vi är en modern organisation med högteknologiska maskiner och tankesätt. Teknikutveckling och uppgraderingsprojekt är ständigt på vår agenda. Här tillverkar vi blöjor och inkontinensprodukter främst för marknader inom Central - och Östeuropa.
Om rollen
Det här är en fast tjänst utan provanställning. Logistikorganisationen i fabriken har det övergripande ansvaret för att material från våra leverantörer kommer till produktion samt att färdiga produkter distribueras ut till kund. Logistik ansvarar även för att planeringen av produktionen. Totalt arbetar ca 85 personer inom logistikfunktionen. I rollen som Transport Planner ingår du i ett team om 4 personer och dina främsta arbetsuppgifter är:
Ta emot chaufförer, registrering och check-in i WMS/ Transporeon.
Initiera och prioritera uppdrag till lageroperatörer.
Hantering av frakthandlingar (CMR, packsedlar, tullpapper, fakturor m.m).
Se över lastnings-/lossningstider för inkommande varor och göra transportbokningar
Samarbeta med med lageroperatörer, Supply Service och kundservice
Korrigera felaktiga godsmottag/ utleveranser.
Planering av interna transporter
Arbetstiden är förlagd till skift med rullande schema på förmiddag, eftermiddag och dagtid.
Vem du är
Som person ser vi att du är serviceinriktad, strukturerad och stresstålig. Du har ett högt säkerhetstänk, god samarbetsförmåga samt är bra på att prioritera. Du är kommunikativ och har hög social kompetens. För att passa in i teamet ser vi att du är positivt lagd och vill bidra till att hålla stämningen på arbetet på topp!
Studerande/har studerat en logistisk utbildning alternativt arbetat i en liknande roll
Erfarenhet från att ha arbetat i SAP, flöden i lagerverksamhet är meriterande
Erfarenhet från att ha jobbat på lager är meriterande
Flytande engelska och svenska är ett krav
Publiceringsdatum2026-01-08
Låter det här intressant? Om du är redo för en ny utmaning och känner igen dig i beskrivningen så sök tjänsten idag! Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan på grund av GDPR.
Vänligen observera att vi tillämpar bakgrundskontroller och drogtester i rekryteringsprocessen.
Fackliga representater:
Lars-Göte Larsson, Unionen: 073 76 79 44
Martin Ericsson, Sveriges Ingenjörer: 070 370 63 10
Vad kan vi erbjuda dig?
Vårt syfte, Att bryta barriärer för välbefinnande, ger mening åt allt vi gör. Att arbeta på Essity innebär en chans att förbättra människors välbefinnande och möjligheter att driva positiv förändring för samhället och miljön. Som anställd på Essity kommer du att tillhöra en organisation där du känner dig värderad och stöttad att växa och utmanad att generera affärsresultat i en samarbetsvillig och öppen atmosfär. Innovate for Good | Excel Together | Be You with Us Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
