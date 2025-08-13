Transport & Logistics Administrator Stockholm!
. Om rollen
I denna roll blir du en viktig länk mellan produktion och lager. Du kommer att:
Hantera dagligt flöde av produktionsmaterial
Förse produktionen med rätt order och plock, med hög kvalitet och precision
Säkerställa att materialbrister hanteras och dokumenteras
Arbeta med truckkörning och materialhantering
Samarbeta nära med inköp och produktion
Bidra till att utveckla och effektivisera våra processer
Vi tror att du:
Har truckkort och god datavana (SAP & Excel)
Är strukturerad, noggrann och gillar ordning och reda
Har förståelse för Lean och ständiga förbättringar
Är samarbetsvillig och lösningsorienterad
Har ett högt kvalitetstänk och förmåga att prioritera rätt
Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom lager & logistik.
Praktisk information
Start: 1 september 2025
Uppdragslängd: 12 månader
Arbetsplats: Kista, Stockholm (på plats)
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdagen är 19 augusti 2025.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
