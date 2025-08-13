Transport & Logistics Administrator Stockholm!

Sway Sourcing Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-08-13


. Om rollen
I denna roll blir du en viktig länk mellan produktion och lager. Du kommer att:

Hantera dagligt flöde av produktionsmaterial


Förse produktionen med rätt order och plock, med hög kvalitet och precision


Säkerställa att materialbrister hanteras och dokumenteras


Arbeta med truckkörning och materialhantering


Samarbeta nära med inköp och produktion


Bidra till att utveckla och effektivisera våra processer

Vi tror att du:
Har truckkort och god datavana (SAP & Excel)


Är strukturerad, noggrann och gillar ordning och reda


Har förståelse för Lean och ständiga förbättringar


Är samarbetsvillig och lösningsorienterad


Har ett högt kvalitetstänk och förmåga att prioritera rätt


Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom lager & logistik.

Praktisk information
Start: 1 september 2025


Uppdragslängd: 12 månader


Arbetsplats: Kista, Stockholm (på plats)


Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdagen är 19 augusti 2025.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9457594

