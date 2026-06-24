Transport Manager Luleå
UT Transport i Norr AB / Logistikjobb / Luleå Visa alla logistikjobb i Luleå
2026-06-24
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Vill du leda och utveckla både människor och arbetssätt nära verksamheten?
Vi söker dig som vill kombinera operativt ansvar med förbättringsarbete. Hos oss får du leda det dagliga arbetet, driva förändringar och utveckla både medarbetare och arbetssätt för att göra verklig skillnad i verksamheten.
Om rollen
Som Transport Manager hos oss ansvarar du för den dagliga driften av terminalen, planering av arbetsflöden samt ledning och utveckling av ditt team. Du coachar och utvecklar våra chaufförer, följer upp resultat och säkerställer en effektiv drift som uppfyller företagets krav på kostnad, leverans, kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet – samtidigt som du skapar ett motiverande och engagerat team. Uppdraget är kopplat till samarbetet med en av våra större kunder.
Du är en närvarande och engagerad ledare som både utvecklar ditt team och själv bidrar i den dagliga driften för att säkerställa en smidig och effektiv logistik på terminalen. Rollen innebär dessutom ett nära samarbete med andra funktioner inom företaget. Teamet som du leder består av både C- och B-chaufförer.
I dina huvudsakliga ansvarsområden igår att:
Planera och utveckla produktion och arbetssätt, samt genomföra förbättringar både på kort och lång sikt.
Delta aktivt i kundmöten, personalplaneringsmöten och andra forum kopplade till arbetslaget.
Vara en stödjande, lösningsorienterad och aktiv ledare som främjar kontinuerlig förbättring.
Ansvara för personalplanering, introduktion av ny personal, att tidrapporter inkommer i tid samt attestering av dessa samt processer som rekrytering, kompetensutveckling och rehabilitering.
Arbeta strukturerat med kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet, inklusive riskanalyser, handlingsplaner, skyddsronder och brandskyddsarbete.
Hantera och följa upp tillbud, olyckor och förbättringsåtgärder i samarbete med HR.
Säkerställa att lagar, regler och interna rutiner följs, samt hantera och vid behov eskalera kvalitets- och leveransavvikelser.
Vara en kulturbärare och förebild som aktivt kommunicerar företagets värderingar.
Om dig
Vi söker dig som vill utvecklas i en ledande roll och som har både erfarenhet och kunskap att driva ett team framåt. Du trivs i ett högt och växlande tempo och har lätt för att prioritera när många uppgifter pågår samtidigt.
För att lyckas i rollen behöver du:
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort A och B
God geografisk kännedom
Minst gymnasieutbildning eller motsvarande tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av arbetsledning - gärna i liknande verksamhet
Goda IT-kunskaper, särskilt i Microsoft Office-paketet
B-körkort
Det är också meriterande om du har:
Transportutbildning
Ledarskapsutbildning
Arbetsmiljöutbildning, t ex BAM eller motsvarande
C- eller CE-körkort
Vi värdesätter dig som är engagerad, strukturerad och trivs med att ta ansvar – samtidigt som du skapar motivation och utveckling i ditt team.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om UT Transport i Norr AB
UT Transport i Norr AB grundades 1987 som ett familjeägt företag och har sedan 2000 levererat tjänster med hög kvalitet och säkerhet. Vi arbetar klimatsmart och har successivt breddat vår verksamhet. Idag är vi en del av DANX Carousel Group, en ledande paneuropeisk specialist inom tidskritisk logistik. Tillsammans erbjuder vi kompletta transport- och distributionslösningar, från läkemedel och labbsvar till pall- och paketdistribution. Med ett starkt europeiskt nätverk levererar vi flexibla och pålitliga logistiklösningar i Sverige och Europa.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UT Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723), https://utt.se/
954 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9977401