Transformationskonsult
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Dataspecialist till ett kunduppdrag
Bakgrund och Uppdragsbeskrivning
Kunden befinner sig i en utvecklingsfas där arbetet kring data har blivit alltmer verksamhetskritiskt. De arbetar i en federerad modell med informationsdomäner med rollerna informationsdomänägare och data steward. Deras centrala Data Office är litet men har ett brett mandat att stötta verksamheten med bland annat data governance, datakvalitet, arbetssätt, verksövergripande inriktning för data och införande av datarelaterade verktyg. För att accelerera detta arbete söker de en erfaren person med förmåga att snabbt etablera struktur, driva tvärfunktionella initiativ och skapa framdrift i en komplex miljö. Du kommer bidra till att etablera deras data- och informationsstyrning och vidareutveckla organisationens masterdatahantering, metadataarbete, datakatalog och medverka till digitalisering/automation av datarelaterade processer. Du kommer att arbeta nära Data Governance Lead och tillsammans med övriga i datakontorteamet stödja verksamhetens informationsdomäner. Uppdraget kräver en person som är van att arbeta i komplexa organisationer, kan koordinera och driva fram resultat samt har god förmåga att leda workshops, skapa samsyn och driva förändring. Du har en teknisk förståelse och vet möjligheterna som en modern dataförmåga innebär, för att kunna stötta verksamheten med kravställande och koordinerade mot tekniska medarbetare och/eller leverantörer.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Stötta verksamheten i att klargöra data lineage samt dokumentera och besluta kring masterdata och masterdatakällor.
Etablera och förbättra arbetssätt för metadata, inklusive processer, ansvar och standarder.
Leda förstudie, kravställning och upphandling/införande av datakatalog och potentiellt andra relevanta verktygsstöd.
Bidra till ramverk och vägledningar för dataprodukter, samt vid behov stötta i en pilotimplementering tillsammans med utvalda domäner.
Bidra med leveranser till vår datastrategi, såsom nulägesanalys av tekniska och verksamhetsmässiga dataförmågor, identifiering av behov och prioriteringar samt framtagande av konkret väg mot att bli en datadriven organisation.
Ta ansvar för specifika kvartalsmål inom datakontoret och säkra att vi uppfyller dem genom att definiera önskad effekt, ta fram plan och säkra framsteg genom att t ex facilitera workshops och tvärfunktionella aktiviteter.
Samverka särskilt med informationsarkitekter, verksamhetens informationsdomäner inklusive data stewards samt dataplattformsteamet och analytics-team.
Medverka till en högre grad av automation och digitalisering inom datahantering tillsammans med IT och verksamheten, med syfte att minska manuellt arbete, bli mer datadrivna och stärka datakvalitet
Obligatoriska krav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha arbetat inom data- och informationshantering, i roller som data- eller informationsspecialist, data manager, data steward, data governance, data architect, data domain lead eller motsvarande roll.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att utveckla, arbeta med och implementera data- och informationsstyrning (Data Governance) utifrån etablerade ramverk såsom DAMA (The Global Data Management Community).
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att ha drivit ett förbättringsarbete för masterdata.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att ha definierat dataprodukter. Med "dataprodukt" avser vi strukturerad och dokumenterad datautleverans, dataset eller datatjänst med definierad ägare, kvalitet, metadata och avsedd konsument.
Tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
Meriterande
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av verksamhetsövergripande förändring inom en samhällskritisk verksamhet alternativt verksamhet med mycket höga säkerhetskrav.
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att ha arbetat i en federerad datastyrning, som del i ett centralt datakontor/data center of excellence.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha arbetat som data analyst eller data scientist.
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att ha drivit en förstudie vid införandet av en datakatalog.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9760121