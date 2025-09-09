Träningsansvarig för Simidrott
2025-09-09
Norrköpings Kappsimningsklubb söker Träningsansvarig för Simidrott
Vi är inte bara en klubb, vi är en rörelse. Genom vår simskolorverksamhet och tränings-verksamheter på Centralbadet i Norrköpings erbjuder vi en plattform för människor att utmana sig själva genom simning, uppnå sina mål och ha kul längs vägen.
Norrköpings Kappsimningsklubb (NKK) grundades i september 1919 och har sedan dess varit en framstående förening inom simning och vattensport i Norrköping, Sverige. Genom åren har klubben spelat en central roll i att främja simning som en livslång sport och har bidragit till att forma flera generationer av simmare med fantastiska framgångar. Bli en del av NKK-familjen idag och upplev glädjen, gemenskapen och äventyret med oss!
Vi söker en Träningsansvarig för vår Simidrottsverksamhet som vill vara med och utveckla verksamheten och jobbar i team. I uppdraget ingår att leda vår simidrottsgrupp med fokus på träningsverksamhet. Din erfarenhet och en tydlig ledarstil är viktigt. Du ska tillsammans med övrig personal skapa en inspirerade atmosfär och driva ett upplägg med syfte att uppnå klubbens långsiktiga målsättning. Vi ser att du är positiv, handlingskraftig och resultatinriktad person som leder och inspirerar ditt team inom simidrott. Kommunikation med personal och våra medlemmar är en självklarhet. Jobbet kräver att man är i och vid bassängen därefter administrativa uppgifter.
Vad innebär uppdraget:
Som ansvarig för Träningsverksamheten inom Simidrott ansvarar du för inriktning länken mellan simskolan och tävlingsverksamheten. Du ska:
• Utveckla och leda simidrott med målsättning att uppnå föreningens strategiska mål.
• Tillsammans med ansvariga inom de olika områden fortsätta att utveckla föreningens hela verksamhet
• Säkerställa att verksamheten planeras och genomförs på säsongsbasis
• Resultat- och budgetansvarig för träningsverksamheten inom simidrott.
• Personal- och arbetsmiljöansvarig. Rekryterar, coachar och utbildar tränare i simidrott.
• Gemensamt ansvar för tävlingar med tävlingsansvarig.
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
• Erfarenhet och god kunskap om ledarskap.
• Kunskaper om den fysiska och psykiska utvecklingen hos barn.
• Trivs i vattnet och är engagerad och intresserad av simundervisning.
• Relevant utbildning, önskvärd utbildning enligt Svensk Simidrotts utbildningsstege, gärna licensierad Simlärare tidigare ledaruppdrag.
Dina egenskaper:
Du älskar simning och brinner för att arbeta med simkunnighet och simträning hos barn, ungdomar och vuxna. Du tycker om att arbeta i ett team som tillsammans driver och utvecklar verksamheten framåt. Som ledare har du stor integritet, är en god kommunikatör och har (bra pedagogisk förmåga, förmågan och viljan att skapa bra laganda och engagemang
Anställningsform:
100 % där ca 35 % är simträningsundervisning och övrig tid är administrativa uppgifter. Kontrakt enligt Branschavtal IdrottPubliceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Välkommen att skicka ansökan med CV, personligt brev till styrelse@nkk.se
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag den 25 september 2025.
För mer information om Norrköpings Kappsimningsklubb besök www.nkk.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: styrelse@nkk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träningsansvarig för Simidrott". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK med firma Res
Albrektsvägen 19 (visa karta
)
603 50 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings Kappsimningsklubb Nkk Kontakt
Ordförande
Andreas Evlinger styrelse@nkk.se 0733-241866 Jobbnummer
9500894