Trainee inom operativ driftanalys
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-12-16
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Vill du vara med och bidra till Sveriges energiframtid?
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom ditt specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Här berättar våra tidigare traineer om programmet och alla spännande studiebesök, utbildningar med mera som de har fått ta del av: Svenska kraftnäts traineeprogram | Svenska kraftnät.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som driftanalytiker jobbar man i hjärtat av kapacitetstilldelningen där man genom beräkningar avgör hur mycket el som kan överföras i kraftsystemet och tilldelas till elmarknaden utan att äventyra driftsäkerheten. I arbete kommer man att identifiera kritiska element och optimera kapacitetstilldelningen med målet att bidra till den största möjliga samhällsnyttan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Analysera avbrott i kraftsystemet och identifiera kritiska objekt, spänningsproblematik samt kraftsystemstabilitet.
• Arbeta i det nationella kontrollrummet med fokus på kapacitetstilldelning och analysera driftsäkerheten i realtid.
• Utvecklingsarbete kopplat till driften av kraftsystemet.
Under traineeåret kommer fokus vara att genomföra studier och utveckla processer inom kraftsystemstabilitet med fokus på spänning- och rotorvinkelstabilitet.
På enheten driftanalys är du tillsammans med dina 19 kollegor spindeln i nätet för den operativa driften. Du samarbetar med flertalet olika enheter och avdelningar på verket i ditt dagliga arbete vilket ger dig stora möjligheter att inrikta dig emot de områden du finner mer intressanta vid sidan om kärnuppdraget.
Om dig
Skallkrav
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt.
Du har en god samarbetsförmåga och är analytiskt lagd och du trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en civilingenjörsexamen inom elkraft/energisystem eller motsvarande kompetens som myndigheten bedömer likvärdig. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
• Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Tidigare erfarenhet av kontrollrum- eller skifttjänstgöring.
• Praktiskt eller teoretisk erfarenhet av kraftsystemsimuleringsverktyg, exempelvis PSS/E.
• Kunskaper inom programmering med Python.
• Kunskaper om elmarknaden.
• Relevant erfarenhet av kraftsystemstabilitet; arbetslivserfarenhet, examensarbete eller kurs.
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till visst distansarbete förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter och i samråd med din chef.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret. I ordinarie roll kan det förekomma några resor per år, både inrikes och utrikes.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• Skiftgång/beredskap: Valfritt under traineeåret. I ordinarie roll efter avslutat traineeår förväntas kontrollrumstjänstgöring med både sovande jour och beredskap eftersom vi bemannar kontrollrummet dygnet runt. Du måste vara beredd att vara på jobbet vartannat dygn ungefär var sjätte vecka. Under beredskapsveckan måste du kunna ta dig till kontoret inom 1,5 timme.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Geoffrey Jordaan 010-475 84 24. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Charles 010-489 23 38. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9646440