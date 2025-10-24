Trainee
Cyklande rörmokaren är techbolaget som råkar sälja VVS-tjänster och dessutom tar cykeln till jobbet! Vår organisation är snabbfotad och genomsyras av entreprenörskap och affärsmässighet i vårt extremt kundcentrerade arbetssätt.
Nu söker vi dig som är i början av din karriär och vill få chansen att gå bredvid vår grundare Hugo Wolgers.
Du är:
Ung och hungrig
En duktig hantverkare, förmodligen med snickeri-, el- eller VVS-utbildning som grund. Kanske har du bara gott handlag - vi kommer oavsett att kräva arbetsprover
Smart och snabb i skallen, och har en förmåga att tänka utanför ramarna
Street smart
Driven
En arbetsnarkoman som inte är rädd för att arbeta sena kvällar och helger
Dessutom tror vi att du drömmer om att starta eget en dag. Vår ambition är att utbilda och rusta dig för att du en dag i framtiden ska starta upp vår organisation i en annan stad!
Vi erbjuder dig att:
Gå bredvid och lära dig av en av Sveriges duktigaste och mest mångfacetterade hantverkare som dessutom vunnit Årets Hantverkare 2 gånger
Lära sig hantverk, offertskrivning och kundhantering genom att göra - du kommer vara i affärernas centrum
Vara med i samtal och möten om allt, från stort till smått: affärsstrategi, marknadsföring, förhandling, juridik, inköp och kundhantering
Företagets två medgrundare är så olika varandra som de möjligen kan vara, där den ena (han på bilderna) är ett fysiskt praktexemplar till rörmokare med en bakgrund i balett och formgivning. Den andra är en intellektuell, rysktalande ekonom som läser till psykolog parallellt med att han driver Cyklande rörmokaren.
Om det låter intressant att hamna mellan, och lära sig av, dessa två herrar så är du välkommen att söka. Vi söker en individ och tittar brett. Ett gott hantverksanlag är dock ett måste - du kommer till dagligdags, även på vintern, cykla med tunga verktyg och tung utrustning och tillbringa dagarna på alla typer av arbetsplatsen.
Flytande svenska och engelska är ett hårt krav.
Vi vill att du skickar in ett CV och ett personligt brev.
Intervjuer sker löpande med en målsättning om att tjänsten skall tillsättas vid årsskiftet.
För frågor hänvisas till Alexander: 070 728 26 36
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
