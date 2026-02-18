Trähusarbetare | Lernia | Vrigstad
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som trähusarbetare? Smålandsvillan i Vrigstad söker just nu engagerade medarbetare som trivs med ett praktiskt arbete. Ta chansen att bli en del av ett dynamiskt team där ditt arbete gör skillnad varje dag!
Om uppdraget
Tillträde: Vi söker en person som kan börja omgående, samt ytterligare medarbetare med planerad start under vecka 14-15.
Anställningsform: Visstidsanställning 6 mån med chans till förlängning (heltid)
Placeringsort: Vrigstad
Tillgängliga skift: Dagtid Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som en del av produktionen arbetar du med att tillverka moderna husmoduler. Du kan placeras på olika avdelningar, vilket gör rollen varierad och praktisk. Beroende på behov kan du arbeta med materialhantering och truckkörning, bygga bjälklag och stommar, resa väggar, montera innerväggar eller bidra i slutmonteringen med fönster, dörrar och ytskikt.
Arbetet är handfast och produktionstempo varierar, men du blir alltid en viktig del av flödet - från första byggsteget till färdig modul.
Om dig
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och gillar att arbeta med händerna. Du har ett naturligt driv, tar ansvar för det du gör och bidrar till en positiv lagkänsla i produktionen. Arbetet passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs både när du jobbar självständigt och när du samarbetar med andra.
Framför allt tror vi att du vill göra ett bra jobb, är engagerad och känner stolthet i att vara med och bygga trähus av hög kvalitet.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Tidigare erfarenhet/utbildning inom bygg/träindustrin
Meriterande
Truckkort A+B
Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
