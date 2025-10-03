Trafikvärd
Pålgård & Söner Kran AB / Säkerhetspersonalsjobb / Upplands-Bro Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Upplands-Bro
2025-10-03
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pålgård & Söner Kran AB i Upplands-Bro
, Sigtuna
, Stockholm
, Uppsala
, Norrtälje
eller i hela Sverige
TRAFIKVÄRD - UPPLANDS-BRO
Vill du arbeta i en roll med stort fokus på säkerhet, kommunikation och samarbete? Då kan du vara vår nästa trafikvärd!
Till vår kraftvärmeanläggning i Högbytorp söker vi nu en driven och engagerad trafikvärd som vill vara en nyckelperson för både säkerhet och trivsel på området.
Dina arbetsuppgifter:
Guida besökare och entreprenörer på området
Säkerställa att rätt skyddsutrustning (PPE) används
Incidentrapportering och säkerhetsuppföljning
Vara behjälplig i bränslegården och andra närliggande områden
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och har ett gott säkerhetstänk
Trivs med att ha många kontaktytor och bidra till en trevlig arbetsmiljö
Har lätt för att kommunicera och lösa problem
Erfarenhet från liknande roll eller industriarbete är meriterande
Om tjänsten:
Skiftarbete, heltid
Lön enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Tillträde sker snarast - vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: sofia.isberg@palgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Högbytorp". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pålgård & Söner Kran AB
(org.nr 556173-6876)
Högbytorpsvägen 10 (visa karta
)
197 93 BRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Högbytorp Jobbnummer
9538368