Städpersonal sommar säsongen
Hotell Årjäng AB / Städarjobb / Årjäng Visa alla städarjobb i Årjäng
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Årjäng AB i Årjäng
, Eda
eller i hela Sverige
Vi söker den sista personen för städ till vårt hotell i Årjäng inför sommaren,
Arbetsområde: Vi behöver personer till städ, Gärna tidigare erfarenhet av städning men är du bara en person som älskar att hålla rent och människor så kanske detta är just du.
Du som jobbar med städ kommer vara vårt ansikte utåt mot gästerna. Vår gästvänliga stjärna. Vår kämpe på barrikaderna.
Det är du som hjälper (& "hanterar") våra fantastiska gäster. Har du arbetat inom
städ så vet du vad vi menar.
Vi blir glada om du har erfarenhet inom
service och hotellbranschen.
Vad vi däremot kräver: att du talar svenska och engelska! Merparten av våra gäster konverserar nämligen med oss på något av de språken. Sedan blir vi inte ledsna om du råkar kunna något ytterligare språk.
Så ta chansen att skicka in just din ansökan till mikael@hotellarjang.com
Märk ansökan Städ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: mikael@hotellarjang.com Arbetsgivare Hotell Årjäng AB
(org.nr 556851-4979)
Trolltorget (visa karta
)
672 31 ÅRJÄNG Arbetsplats
Hotell Årjäng Jobbnummer
9945318