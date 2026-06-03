Maskinoperatör till tillverkningsindustri i Fristad
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Borås Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Borås
2026-06-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en maskinoperatör till vår kund i Fristad för omgående start. Är du en praktiskt lagd person med industrivana och erfarenhet av maskinhantering? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Som maskinoperatör inom rotationsgjutning kommer du att arbeta med produktion av tankar och brunnar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övervakning och skötsel av produktionsmaskiner
Tillverkning av tankar och brunnar enligt givna instruktioner
Efterbearbetning och färdigställande av produkter
Kvalitetskontroller av färdiga produkter
Transport av färdiga produkter till lagergård med truck
Löpande arbete för att säkerställa en säker och effektiv produktion
Arbetstider
Tjänsten innebär arbete på rullande treskift:06:55–15:00
15:00–23:00
23:00–06:55
OmfattningOmgående tillsättning
Sommaruppehåll under företagets semesterstängning v. 28-31Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
DETTA SÖKER VI
Har tidigare erfarenhet från industrimiljö
Har erfarenhet som maskinoperatör eller liknande roll, vilket är meriterande
Innehar giltigt truckkort för motviktstruck (krav)
Har god fysik och trivs med ett praktiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk
Kan arbeta självständigt såväl som i teamKvalifikationer
Truckkort för motviktstruck
Körkort B och tillgång till bil, då arbetstiderna kan göra det svårt att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 11 (visa karta
)
513 32 FRISTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson alice.johannesson@studentconsulting.com Jobbnummer
9945342