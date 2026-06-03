Maskinoperatör till tillverkningsindustri i Fristad

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Borås
2026-06-03


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Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige

Vi söker nu en maskinoperatör till vår kund i Fristad för omgående start. Är du en praktiskt lagd person med industrivana och erfarenhet av maskinhantering? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Som maskinoperatör inom rotationsgjutning kommer du att arbeta med produktion av tankar och brunnar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övervakning och skötsel av produktionsmaskiner
Tillverkning av tankar och brunnar enligt givna instruktioner
Efterbearbetning och färdigställande av produkter
Kvalitetskontroller av färdiga produkter
Transport av färdiga produkter till lagergård med truck
Löpande arbete för att säkerställa en säker och effektiv produktion

Arbetstider
Tjänsten innebär arbete på rullande treskift:06:55–15:00
15:00–23:00
23:00–06:55

OmfattningOmgående tillsättning
Sommaruppehåll under företagets semesterstängning v. 28-31

Publiceringsdatum
2026-06-03

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!

DETTA SÖKER VI
Har tidigare erfarenhet från industrimiljö
Har erfarenhet som maskinoperatör eller liknande roll, vilket är meriterande
Innehar giltigt truckkort för motviktstruck (krav)
Har god fysik och trivs med ett praktiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk
Kan arbeta självständigt såväl som i team

Kvalifikationer
Truckkort för motviktstruck
Körkort B och tillgång till bil, då arbetstiderna kan göra det svårt att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 11 (visa karta)
513 32  FRISTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Alice Johannesson
alice.johannesson@studentconsulting.com

Jobbnummer
9945342

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