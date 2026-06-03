Projektledare Gripen E
Saab Aktiebolag / Speditörsjobb / Arboga Visa alla speditörsjobb i Arboga
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Vi söker nu en driven och engagerad Huvudprojektledare som vill vara en del av vår spännande resa! Vi befinner oss i ett expansivt skede drivet av en förändrad omvärldssituation, som kräver en högoperativ förmåga och tillgänglighet på våra kunders försvarssystem. Välkommen till oss där vi bidrar till utveckling och leverans av kompletta underhållslösningar.
I rollen kommer du att ingå i en liten dedikerad projektledningsgrupp, med ansvar för att forma och leda alla de delprojekt och uppdrag som ska säkerställa en robust bakre underhållsförmåga för Gripen E. Som medlem i vårt team är du med och säkerställer hög operativ förmåga och tillgänglighet på våra kunders försvarssystem, samtidigt som du får möjlighet att ta på dig nya utmaningar, utveckla dina färdigheter och växa professionellt i en dynamisk miljö.
Som projektledare kommer dina huvudsakliga ansvarsområden ligga i att:
Definiera och leda delprojekt: Du kommer att vara med och identifiera och definiera de delprojekt som är nödvändiga för att uppnå projektets mål, och leda dessa projekt till framgång.
Samarbeta med nyckelspelare: Du kommer att samarbeta tätt med linjeorganisationen, kunder och underleverantörer för att säkerställa att projektets leveranser möter kundernas behov och förväntningar. En viktig del av rollen är också att driva kommersiella dialoger och arbete tillsammans med underleverantörer/OEM för att säkerställa framdrift och goda leveranser i projekten.
Bidra till strategisk utveckling: Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa en framgångsrik implementering av Saabs strategi för komponentunderhåll.
Då huvudprojektet omfattar flera siter både i Sverige och utomlands, kan det förekomma resor såväl inom Sverige som internationellt. Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker en trygg och inspirerande projektledare som brinner för att skapa engagemang och samarbete. Vi tror att du som person lockas av att arbeta i en roll där du får agera spindeln i nätet och skapa dig ett brett kontaktnät. Du är initiativtagande och har förmåga att hitta effektiva lösningar och skapa struktur, samarbeten och nya rutiner. Med din förmåga att balansera strategiska och affärsmässiga beslut med tekniskt underlag och regelverk, ser vi att du kommer trivas bra hos oss. Här kliver du in i en dynamisk vardag där spännande arbetsuppgifter och stora möjligheter att påverka väntar.
Utöver ovanstående personliga egenskaper har du:
Flerårig arbetslivserfarenhet inom projektledning, gärna i internationella sammanhang
God ekonomisk förståelse
Erfarenhet av att skapa och implementera strategier
Erfarenhet av kommersiellt arbete, exempelvis leverantörsdialoger, förhandling eller samarbete med externa parter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Meriterande om du har:
Bred erfarenhet och kunskap inom flygtekniska operationer
En god förståelse för underhåll av luftfartyg och tillämpbara regelverk (SE-EMAR 145, SE-EMAR M, SE-EMAR 21J och G mm)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB mia.haaster@saabgroup.com Jobbnummer
9945321