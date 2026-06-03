Arbetsmarknadskonsulent med fokus på arbetsgivarsamverkan
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande / Personaltjänstemannajobb / Boden Visa alla personaltjänstemannajobb i Boden
2026-06-03
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Välkommen till JobbCenter i Boden!
Vill du arbeta nära människor och bidra till att fler får möjlighet att ta steg mot arbete, studier, egen försörjning och ökad egenmakt?
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och gör konkret skillnad i människors vardag. Du får arbeta i en verksamhet där samverkan, struktur, utveckling och mänskliga möten står i centrum. Tillsammans skapar vi förutsättningar för deltagare att växa, bidra och ta nästa steg. Vi tycker det är viktigt att man trivs på jobbet och arbetar därför aktivt med värdskap och en god arbetsmiljö.
Nu söker vi en arbetsmarknadskonsulent med en tydligt utåtriktad roll, där ditt huvudsakliga uppdrag blir att skapa och utveckla samarbeten med arbetsgivare samt hitta arbetslivsnära platser för våra deltagare.
Om uppdraget
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för människor, arbetsmarknadsfrågor och samhällsnytta. Du har god förmåga att skapa relationer med kollegor, andra arbetsplatser, myndigheter och andra aktörer och ser laget runt individen som avgörande för framgång.
I rollen blir du en viktig länk mellan individens förutsättningar och arbetsplatsens möjligheter. Du arbetar aktivt och uppsökande för att bredda JobbCenters nätverk. Du samverkar med företag, kommunala verksamheter, föreningar och andra arbetsgivare, fångar upp behov och bygger relationer som kan skapa vägar vidare för personer som står utanför arbetsmarknaden.
Tillsammans med kollegor arbetar du för att matchningen mellan deltagare och arbetsplats ska bli hållbar och utvecklande. Du ger arbetsgivare stöd inför, under och efter placeringar och bidrar till ett fungerande samarbete.
Du behöver trivas med att ta initiativ, bygga förtroende och omvandla kontakter till konkreta möjligheter. För att lyckas i rollen behöver du vara uthållig, eftersom arbetet ibland innebär många kontakter innan en lämplig plats kan utformas.
Som komplement till grunduppdraget kommer du även stödja individer med behov av arbetslivsinriktade insatser, vägledning och aktiviteter för att närma sig egen försörjning. I samverkan med andra aktörer skapar du individanpassade vägar mot arbete, studier eller andra hållbara steg framåt.
Du behöver kunna arbeta strukturerat, självständigt och lösningsfokuserat även när vägen framåt inte är självklar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Avslutad högskoleexamen inom exempelvis - Beteendevetenskap, Personal- och arbetsliv, Socialt arbete, Arbetsmarknadsområdet, Rehabilitering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God digital vana och förmåga att dokumentera ditt arbete.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• Erfarenhet av arbete med arbetsgivarkontakter, matchning, rekrytering, försäljning, företagsservice eller arbetsmarknadsinsatser.
• Att arbeta med personer som står en bit från arbetsmarknaden, har försörjningsstöd, ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk, kriminalitet, språkliga hinder eller andra behov av stöd.
• Att samordna insatser mellan individ, myndigheter, interna verksamheter och arbetsgivare.
• Arbete inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet.
• Motiverande samtal, Supported Employment, lösningsfokuserat arbetssätt eller liknande metoder.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Utdrag från belastningsregistret kommer att efterfrågas till den kandidat som blir erbjuden tjänsten på grund av arbetets art.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden. Vi ser därförgärna manliga sökande.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Kontakt
Enhetschef JobbCenter
Maria Eriksson 0921-620 42 Jobbnummer
9945338