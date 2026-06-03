Löneadministratör till Insitepart
Insitepart AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-06-03
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Har du erfarenhet av löneadministration och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och rutiner står i fokus? Är du van att arbeta i olika system och har god förståelse för kollektivavtal? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en löneadministratör för ett konsultuppdrag på cirka tre månader med god möjlighet till förlängning och eventuell anställning hos oss på sikt. Uppdraget behöver tillsättas omgående och du kommer att bli en viktig del av teamet under en period då verksamheten behöver extra stöd.
Dina ansvarsområden
I rollen kommer du framför allt att arbeta med löneadministration, tidsrapportering och fakturering. Du blir en viktig stödfunktion i det dagliga arbetet och ansvarar för att säkerställa att processerna flyter på enligt uppsatta rutiner och tidsramar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Löpande hantering av tidsrapportering
Kontroll och uppföljning av frånvaro, tidrapporter och underlag
Fakturering kopplad till olika kunduppdrag
Administration i systemen Hogia, Intelliplan, Time och tillhörande portaler
Säkerställa att veckovisa deadlines hålls och att underlag är kompletta
Stöd till kollegor inom löneadministration och rapportering
Rollen innebär arbete mot flera olika kunder och kollektivavtal, vilket ställer krav på struktur, noggrannhet och ett intresse för administrativa processer.
Du som person
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av löneadministration och känner dig trygg i att självständigt hantera administrativa processer kopplade till lön, tidsrapportering och fakturering. Du har god förståelse för kollektivavtal och har du dessutom erfarenhet av Intelliplan eller Hogia ser vi det som meriterande.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med en god förmåga att arbeta metodiskt och hålla hög kvalitet även när tempot är högt. Du trivs i en administrativ roll med återkommande rutiner och känner dig bekväm med att hantera stora mängder information samtidigt som du säkerställer att deadlines hålls. Vi tror också att du uppskattar ordning och reda, har ett systemintresse och motiveras av att få processer att fungera smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2026-06-03Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du utgår från Insiteparts kontor som är placerat i Jönköping. Ersättning och starttid är enligt överenskommelse.
Om Insitepart
Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom lager och terminaler. Vi har en tydlig specialisering och fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och e-handel. Våra uppdragsgivare är både varuägare och logistikföretag. Vi är vana att arbeta med välkända varumärken som ställer höga krav på vår leverans. Partnerskapet med våra kunder innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa mätbara förbättringar. Samarbetet präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenheten att nå uppsatta mål. Vår specialisering och vårt tydliga har på kort tid gett oss förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder i en mängd olika branscher.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidat. Bakgrundskontroll och arbetspsykologiska tester är en del av rekryteringsprocessen. Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Fernström elin.fernstrom@insitepart.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7841550-2033595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Östra Storgatan 10 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9945323