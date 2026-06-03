Kurator med fokus samhällsplacerade barn och ungdomar
Malmö kommun / Kuratorjobb / Malmö Visa alla kuratorjobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261339
Vill du göra skillnad för barn och unga i deras väg mot gymnasieexamen? Avdelningen för elevhälsa och samordning söker nu en kurator som vill arbeta riktat mot barn och unga i samhällsvård, med fokus på att skapa förutsättningar för en obruten skolgång. Tjänsten är en projektanställning under kommande läsår, med möjlighet till förlängning.
I Malmö stad arbetar vi utifrån SAMS-modellen, en nationell samverkansmodell som syftar till att säkerställa att barn och unga inom samhällsvård fullföljer sin utbildning. I rollen samarbetar du nära elever, vårdnadshavare, gymnasieskolor och flera förvaltningar, med målet att fler ska nå gymnasieexamen. Att fullfölja sin utbildning är en av de viktigaste friskfaktorerna för att klara sig väl i livet, både på kort och lång sikt. Jobba med oss och var med och bidra till samhällets och Malmöbornas framtid!Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ansvarar du för att samordna arbetet kring elever i samhällsvård, med fokus på kartläggning av behov, planering och koordinering av en fungerande skolgång. Du möter elever som är placerade i olika former av institutioner, såsom SIS-hem, häkten och LVU-placeringar, där du arbetar för att deras utbildning följer en så sammanhållen och hållbar struktur som möjligt. Du kommer också att forma arbetet utifrån förändrade samhällsförutsättningar, såsom regeringens planerade sänkning av straffbarhetsåldern. Förändringen kan komma att påverka barn och ungas hälsa, mående och skolgång relaterat till längre häktestider och kommer att kräva ett nära och välfungerande samarbete med skola, vårdnadshavare och socialtjänst. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du kommer ha ett samordningsansvar av helheten kring placerade barn och unga i samarbete med grundskoleförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningens representanter med samma uppdrag.
Du kommer ha en operativ roll i att upprätta en bra arbetsgång för att förvaltningen ska ha en överblick på de barn och unga som blir aktuella för skolgång under olika former av samhällsinstitutioner.
Du kommer att arbeta operativt på individnivå inför, under och efter placering i nära samverkan med interna och externa aktörer.
Du kommer ha en rådgivande funktion till medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samhällsinstitutionerna, vårdnadshavare och inte minst till eleven själv.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen (210hp)
Flera års erfarenhet från socialt arbete med inriktning barn och ungdomar
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom socialtjänsten
Erfarenhet av arbete som kurator inom skola
God insikt i skolans mål och styrdokument
God digital kompetens
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning i motiverande samtal
Efarenhet av arbete inom gymnasieskola
Erfarenhet av arbete med barn och unga placerade inom samhällsvård
God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
Uppdraget som kurator kräver att du är trygg i din yrkesroll och har en förmåga att ta egna initiativ för att uppnå resultat. Du anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar, tar till dig ny information och ser möjligheter i nya situationer. Du tar ansvar för din uppgift, hittar lösningar och driver ditt arbete självständigt och strukturerat. Därtill skapar du förtroende i möten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du samarbetar väl med andra professioner och arbetar relationellt, med respekt och lyhördhet. Vidare värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Vill du vara en del i arbetet för en tillgänglig gymnasieskola för alla elever? På avdelning för elevhälsa och samordning arbetar flera professioner med att på olika sätt stödja, utveckla, kvalitetssäkra och samordna elevhälsoarbetet på våra gymnasieskolor. Verksamheten arbetar utifrån uppdrag från skolor, förvaltningsledning samt nämnd. Målet för verksamheten är att bidra till att undanröja hinder för våra elevers lärande och att eleverna ska må bra, utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar i syfte att klara utbildningens mål.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendergatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Vision
Johan Svensson Johan.Svensson@malmo.se +46721891653 Jobbnummer
9945344