Trafikutvecklare inom anbud till Vy
Vy Buss AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-22
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Plats: Göteborg · Tjänst: Heltid, tillsvidare
Vill du använda din erfarenhet av trafikplanering för att skapa konkurrenskraftiga trafiklösningar i stora anbudsprojekt? Vy söker nu en Trafikutvecklare inom Anbud till Göteborg – en roll för dig som gillar analys, system, samarbete och trafiklösningar som både kan vinna affärer och fungera i verkligheten.
Det här är en roll för dig som vill vara med och påverka på riktigt, utan att lämna hantverket i trafikplaneringen. Du arbetar i anbudsprojekt där tidplaner, krav, kalkyler och trafiklösningar behöver hänga ihop – och där ditt arbete har direkt påverkan på Vys framtida affärer.
Du blir en del av ett kompetent och hjälpsamt team med trafikplanerare och trafikutvecklare som jobbar tillsammans, delar kunskap och kompletterar varandra. Du blir också en del av vårt anbudsteam som tillsammans skapar Vys framtida affärer. Här finns både specialistkompetens, stark gemenskap och höga ambitioner.
Rollen är baserad vid centralstationen i Göteborg, med närvaro på kontoret cirka tre dagar per vecka.
Om Vy
Vy är en del av Vygruppen, ett av Nordens ledande mobilitetsbolag. I Sverige kör Vy upphandlad linjetrafik, expressbusstrafik och flygbusstrafik – med cirka 1 900 medarbetare över stora delar av landet.
Hos Vy händer saker varje dag. Trafiken ska fungera här och nu. Förare ska ha en hållbar vardag. Resenärer ska komma fram tryggt och i tid. Uppdragsgivare ska känna förtroende.
Kulturen präglas av värme, hjälpsamhet och låg prestige – kombinerat med tydliga mål, starkt driv och höga ambitioner kring utveckling, kvalitet och resultat.
Rollen i praktiken
Som Trafikutvecklare inom Anbud får du en nyckelroll i Vys anbudsarbete. Du analyserar förfrågningsunderlag, tolkar krav och utformar trafiklösningar som är både konkurrenskraftiga och möjliga att producera.
En viktig del av rollen handlar om att hitta rätt balans mellan kvalitet, poäng, kostnad, risk och genomförbarhet.
Du arbetar i projektform, ofta med tydliga deadlines och flera involverade funktioner. I vissa projekt kan du ha rollen som delprojektledare för trafikdelen, i andra projekt är du en viktig del av trafikteamet.
I rollen kommer du bland annat att:
analysera förfrågningsunderlag, trafikkrav och utvärderingsmodeller
ta fram trafikupplägg, linjestrukturer och övergripande tidtabellslösningar
arbeta i HASTUS med planering, analys och trafiklösningar
säkerställa att föreslagen trafik är realistisk att producera
samordna trafiklösningen med kalkyl, resurssättning och övriga delar av anbudet
bidra i etableringsprojekt efter vunna anbud
Det här passar dig som gillar att kombinera trafikplanering med strategiarbete - och kommer mest till din rätt när du projektbaserat. Du behöver såväl kunna gå ner i system, detaljer och regelverk - men också förstå helheten och hur olika lösningar påverkar affären.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av trafikplanering, trafikutveckling eller liknande inom kollektivtrafik. Du är van att arbeta i system, analysera olika lösningar och förstå hur planering påverkar både drift, kvalitet och ekonomi.
Du behöver inte ha jobbat med anbud tidigare, men det är starkt meriterande om du har erfarenhet av anbudsarbete, upphandling eller trafiklösningar kopplade till kollektivtrafikaffärer.
Vi tror att du har:
erfarenhet av trafikplanering, trafikutveckling eller liknande
goda kunskaper i HASTUS
förståelse för linjetrafik, tidtabeller, resurssättning och trafikproduktion
god analytisk förmåga och vana att arbeta med komplexa underlag
förståelse för affär, kvalitet, kostnad och genomförbarhet
god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har kunskap om Arbetstidslagen, BBA-avtalet, Office-paketet och/eller tidigare erfarenhet från anbudsprojekt inom kollektivtrafik.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och samarbetsorienterad. Du gillar att lösa problem tillsammans med andra, men är också trygg i att ta eget ansvar för din leverans.
Du trivs i projekt där många perspektiv behöver vägas samman. Du kan hålla deadlines, kommunicera tydligt och bidra till att skapa lösningar som håller – både i anbudet och i verkligheten efteråt.
Varför ska du jobba hos oss?
Det här är en roll för dig som vill ha ansvar, specialistdjup och stor affärspåverkan.
Hos Vy får du arbeta nära både trafik, affär och verksamhet. Det du gör kan påverka vilka uppdrag Vy vinner, hur trafiken utformas och hur väl den fungerar för resenärer, förare och uppdragsgivare.
Du blir också en del av ett team där vi lär oss av varandra. Här finns mycket erfarenhet, och en kultur där det är naturligt att fråga, dela erfarenheter och hjälpas åt för att leverera tillsammans.
Vy har kollektivavtal och erbjuder marknadsmässiga villkor. Lönen sätts individuellt utifrån din erfarenhet, kompetens och matchning mot rollen.
Kort om processen
Första samtal med Fredrik Johansson på HiCareer
Intervju med Jessica, Affärsutvecklingschef på Vy
Därefter återkoppling och eventuellt nästa stegPubliceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Vy med HiCareer.
Skicka in din ansökan via HiCareer och berätta gärna kort varför rollen känns relevant för dig.
Har du frågor om rollen, upplägget eller processen? Kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Johansson på HiCareer: fredrik@hicareer.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIC-216334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319)
411 11 GÖTEBORG Jobbnummer
9972653