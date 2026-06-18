Trafiksäkerhetschef
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Vill du vara med och stärka trafiksäkerheten i Försvarsmaktens logistik?
Som trafiksäkerhetschef får du en central roll i att utveckla, samordna och följa upp trafiksäkerhetsarbetet inom FMLOG. Rollen är både strategisk och operativ och bidrar till ökad säkerhet för våra förare, våra fordon och vår verksamhet.
Om staben:
FMLOG stab är C FMLOG:s stöd i ledning och styrning av förbandet Försvarsmaktens Logistik (FMLOG).
Som Trafiksäkerhetschef tillhör du Stödavdelningen vid FMLOG Stab och den underliggande sektionen Logistik. På avdelningen arbetar både militär och civil personal.
På Logistiksektionen har vi samlat handläggare logistik samt samordnare för trafiksäkerhet, el- och brandsäkerhet samt kvalitets- och miljöfrågor. På sektionen arbetar man självständigt och stödjande mot FMLOG:S verksamheter och svarar mot C FMLOG i sakfrågor och beslut.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du ansvarar för att planera, samordna och utveckla trafiksäkerhetsarbetet inom FMLOG. Du omsätter gällande lagstiftning, interna bestämmelser och centrala styrningar till praktiskt stöd för verksamheten. Från att ta fram styrdokument och utbildningar till att följa upp, analysera och driva förbättringar i det dagliga arbetet.
Du rapporterar till chefen för FMLOG i frågor som rör trafiksäkerhetsarbetet och lyder under chefen för Logistiksektionen i övrigt stabsarbete.
Arbetet innebär bland annat att:
leda och samordna det systematiska trafiksäkerhetsarbetet inom FMLOG
förvalta och utveckla FMLOG:s trafiksäkerhetsplan och relevanta utbildnings- och uppföljningsplaner
tolka, omsätta och följa upp styrningar inom trafiksäkerhetsområdet
ansvara för att utfärda och registerhålla förarbevis inom FMLOG
stödja chefer och medarbetare i trafiksäkerhetsfrågor
stödja vid planering och genomförande av större övningar och transporter ur trafiksäkerhetsperspektiv
följa upp trafiksäkerhetsarbetet, analysera trender och föreslå förbättringar
kvalitetssäkra fordonsutbildningar och bidra till en stark trafiksäkerhetskultur
representera FMLOG i interna och externa samverkansforum
Beroende på verksamhetens behov kan rollen på sikt även komma att omfatta kompletterande utbildning eller särskilda förordnanden inom fordonstjänst eller som militär trafikinspektör, vilket innebär att du måste uppfylla kraven för att vara behörig till utbildningen till Militär trafikinspektör.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
har eller har haft en militär tillsvidareanställning (yrkesofficer) i Försvarsmakten de senaste 10 åren
körkortsbehörighet B och C
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
relevant erfarenhet från fordonstjänst, trafiksäkerhet, förarutbildning eller annat närliggande område
god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta med planering, dokumentation, uppföljning eller rapporteringDina personliga egenskaper
I rollen behöver du kunna arbeta självständigt, ta ansvar för att driva frågor framåt och skapa struktur i ett område som berör många delar av verksamheten. Du har lätt för att samarbeta, bygga förtroende och ge stöd till chefer och medarbetare på ett tydligt och lösningsorienterat sätt.
Du har intresse för trafiksäkerhetsfrågor och en god analytisk förmåga. Du kan kombinera helhetsperspektiv med noggrannhet i detaljer och trivs med att omsätta styrningar och regelverk till praktiska arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
erfarenhet av annan större myndighet/regelstyrd organisation
erfarenhet av stabsarbete, strategisk ledning, funktionsledning eller organisationsövergripande stöd
erfarenhet av att ta fram, uppdatera eller förvalta styrande dokument, rutiner, planer eller utbildningsunderlag
erfarenhet av systematiskt verksamhetssäkerhets-, kvalitets- eller förbättringsarbete
förordnande som instruktör i fordonstjänst, militär trafiklärare eller militär trafikinspektör
ytterligare körkortsbehörigheter, exempelvis BE, C1, C1E, CE, D eller motsvarande
erfarenhet av utbildning, pedagogiskt arbete eller rådgivande stöd till chefer och verksamheterÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm, annan ort kan övervägas.
Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
Arbetet innebär resor, främst inom Sverige.
Upplysningar om befattningen:
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef på Logistiksektionen, Carita Björkman, 08-788 75 00.
Information om rekryteringsprocessen:
Du är välkommen att kontakta HR-generalist Jenny Axelsson.
Fackliga företrädare:
SACO Madeleine Bagge
OFR/S Emanuel Derwinger
SEKO Lars-Erik Selström
OFR/O Bengt Rainer
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. I ansökningsprocessen ska du svara på ett antal urvalsfrågor samt bifoga ditt CV, det är frivilligt att bifoga ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9971129