Trafiksäkerhetsarbetare vid behov Enköping
Ramudden AB / Anläggningsarbetarjobb / Enköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Enköping
2026-04-30
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramudden AB i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av vårt team och bidra till säkra arbetsplatser? Vi söker nu Trafiksäkerhetsarbetare som kan arbeta vid behov inför vår högsäsong 2026.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Som Trafiksäkerhetsarbetare kommer du att:
arbeta som trafikvakt och lots. Det går i korthet ut på att reglera trafiken vid avstängningar, kommunicera med trafikanter och hänvisa till alternativa vägar.
leverera och hämta material enligt beställningar från kunder.
transportera och montera skyltar, barriärer, stängsel och andra skyddsanordningar för att skapa säkra arbetsplatser.
in- och utlastning av material samt sortering och förflyttning av material på depån.
ta emot och hjälpa kunder på depån
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Lön: Timlön
Placeringsort: Enköping
Arbetstid: Du kommer att bli erbjuden arbetspass som du kan tacka ja eller nej till.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, tycker om att ta ansvar och självständigt söker lösningar utifrån kundens behov. Har du ett gott ordningssinne och tycker om service kommer du att lyckas i rollen. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och bidra till vår kultur.
Vi söker dig som har:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
BE-körkort
APV (Arbete på väg) utbildning
Tidigare erfarenhet från branschen Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. I Sverige finns vi på 49 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag. Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter. Övrig information
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Sebastian Malm sebastian.malm@ramudden.se Jobbnummer
9885360