Trafikplanerare med projektledningskompetens
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 500 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till ossAvdelningen Trafikplanering har cirka 70 medarbetare fördelade på fyra enheter. Vi arbetar med både operativa och strategiska trafikfrågor och med utvecklingen av stadens offentliga rum. Vårt uppdrag är att förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet samt göra stadens miljöer mer attraktiva. Arbetet omfattar både ombyggnad av befintliga miljöer och planering av nya, och innebär att vi väger olika intressen och stadens olika mål mot varandra. Hos oss arbetar personer med olika kompetenser, vilket skapar goda möjligheter till samarbete och lärande. De senaste åren har satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik ökat, och arbetet fortsätter i hög takt. Enheten Investering har 17 medarbetare och de flesta medarbetarna arbetar som projektledare med ansvar att driva investeringsprojekt som bidrar till att utveckla stadens gator och offentliga rum.
Vi erbjuder
en tjänst som berör många människors vardag och möjligheten att bidra till ett bättre Stockholm
ett varierande arbete där du får möjlighet att planera och styra din egen tid i hög utsträckning
en arbetsgrupp som präglas av arbetsglädje, stolthet och kunskapsutbyte
kompetenshöjning och utveckling i en stimulerande miljö
en central arbetsplats i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen
Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till semesterväxling. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Vi erbjuder vidare friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
Din rollI rollen leder du projekt som rör ombyggnation av stadens gator och offentliga rum. Du prioriterar, initierar och ansvarar för projekten med målet att genomföra stadens planer och bidra till ett hållbart transportsystem och attraktiva miljöer. En viktig del är att skapa trygga och säkra stadsmiljöer med god framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik.Du leder investeringsprojekt från tidiga skeden till systemhandling och genomförandebeslut och deltar även i genomförandet. Arbetet sker tillsammans med en projektgrupp där ni gör avvägningar mellan olika intressen. Eftersom gaturummet ofta är begränsat innebär rollen att prioritera hur ytor används, både strategiskt och i detaljer. Du ansvarar också för tidplan och ekonomi.Staden utvecklas kontinuerligt och nya behov uppstår. Under de senaste åren har behovet av fasta fordonshinder ökat, både för att skydda allmänna platser och för att styra trafiken. Som projektledare ansvarar du för att fordonshinder placeras på rätt plats utifrån ett säkerhetsperspektiv, samtidigt som trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter säkerställs. Du ansvarar också för att fordonshindren utformas så att de passar in i stadens offentliga rum.
Hälsning från din framtida chefJag heter Jenny och arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Jag tror på att du som projektledare har den kompetens som behövs för att driva dina projekt framåt på ett bra sätt. För mig är det viktigt att du har både frihet och stöd i ditt arbete. Jag finns nära som bollplank och hjälper till att förankra projektens vägval och förmedla politikens och kontorets input till projekten. Mitt mål är att du ska känna dig trygg i din roll och ha goda förutsättningar att lyckas i dina projekt.
Din kompetens och erfarenhetVi söker dig som har:
högskoleexamen eller motsvarande utbildning med inriktning mot trafik- och/eller samhällsplanering
flerårig dokumenterad och aktuell erfarenhet från arbete med trafik och samhällsplanering
erfarenhet av granska och/eller att ta fram systemhandlingar för olika typer av offentliga miljöer
erfarenhet av projektledning och/eller samordning med andra teknikområden och specialister
lätt för att uttrycka dig välformulerat, tydligt och på ett koncist sätt, såväl i tal som i skrift på svenska i olika typer av PM, rapporter och analyser.Det är meriterande om du har:
tidigare erfarenhet av gatuutformning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du driver ditt arbete framåt och tar initiativ. Du planerar och strukturerar ditt arbete, fattar beslut och håller projekten igång även när förutsättningarna förändras. Rollen kräver flexibilitet och att du kan anpassa arbetet utifrån nya behov samt input från andra teknikområden, ledning och politiska beslut. Du arbetar mål- och resultatinriktat och håller fokus på att föra projekten framåt inom tid och budget. Du samarbetar väl med andra och har lätt för att arbeta med olika kompetenser och roller. Du tar tillvara andras kunskap och bidrar till ett fungerande samarbete. Du har helhetssyn och kan väga olika behov mot varandra. Du utgår från vad som är bäst för dem som använder stadens miljöer, samtidigt som du hanterar tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningar. Du leder arbete på ett tydligt och strukturerat sätt och skapar engagemang och delaktighet i projektgruppen.
ÖvrigtFör att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Stockholms stad, Trafikkontoret
