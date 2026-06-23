Trafikplanerare
Region Kalmar län / Administratörsjobb / Högsby Visa alla administratörsjobb i Högsby
2026-06-23
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Vill du vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik och bidra till ett mer hållbart resande? Vi söker en driven och analytisk trafikplanerare som vill göra skillnad i människors vardag genom att skapa effektiva och attraktiva resmöjligheter.
Som trafikplanerare har du en nyckelroll i att planera, utveckla och optimera kollektivtrafiken. Du ansvarar för att utforma tidtabeller och fordonsomlopp samt säkerställa att rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom att analysera resandestatistik och trafikdata identifierar du utvecklingsmöjligheter och anpassar trafiken till resenärernas behov och fastställda riktlinjer. Rollen innebär också att planera, samordna och följa upp trafikens genomförande och ekonomi i nära samverkan med trafikföretag, kommuner och andra samarbetspartners.
Hos oss får du möjlighet att kombinera analys, planering och samarbete för att skapa en kollektivtrafik som är effektiv, hållbar och uppskattad av våra resenärer. Tjänsten är ett vikariat till september 2027 för en av våra medarbetare som ska vara föräldraledig.
Om dig
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom logistik, transport eller annan relevant inriktning. Alternativt har du motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från trafikplanering eller närliggande bransch med arbete inom logistik.
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och analytisk. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du har ett öga för detaljer. Du motiveras av att förbättra och utveckla, både i stort och smått, och du har en stark vilja att hitta lösningar som skapar värde för både verksamheten och våra kunder.
Tjänsten kräver god datorvana då du förväntas arbeta i flera olika system. Vi ser gärna att du arbetar obehindrat i MS Office. Det är meriterande om du har kunskaper i planeringsverktyget Rebus eller liknande planeringssystem. Likaså är goda geografiska kunskaper om Kalmar län meriterande.
Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift. För tjänsten krävs B-körkort.
Din framtida arbetsplats
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där du kan påverka och bidra till framtidens hållbara resande. Du blir en del av ett engagerat team där kundnytta och utveckling står i fokus. På huvudkontoret i Högsby arbetar du tillsammans med 10 kollegor på enheten trafikplanering.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 19 juli. Vi planerar intervjuer under slutet av juli.
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Albert Engströms väg (visa karta
)
579 30 HÖGSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar länstrafik Kontakt
Anna Nurme, Vision anna.nurme@regionkalmar.se 010-3575113 Jobbnummer
9974578