Trafikmontör till ONE Nordic
Needo Recruitment West AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment West AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet som elektriker och är redo att ta nästa steg? Vill du vara med på resan i ett växande bolag som får infrastrukturen i Sverige att fungera? Då kan rollen som Trafikmontör vara något för dig!
Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn. Tillsammans med sina kunder planerar och utformar de framtidens hållbara energisamhälle. Kort och gott kan man säga att de ser till att elen når både hushållen och industrin. Nu och i framtiden.
ONE har vunnit Nordens största trafikupphandling rörande drift och underhåll av trafiksignaler i Stockholm och därför söker de nu fler kompetenta medarbetare som redan kan eller vill lära sig att arbeta som trafikmontör i deras leverans i Stockholm.
Om tjänsten som Trafikmontör
I rollen som Trafikmontör kommer du att arbeta i ett team tillsammans med andra trafikmontörer, en Teamleader och en Projektledare. Tillsammans utför ni bland annat tillsyn, inspektioner, underhåll och felavhjälpande åtgärder. Specifika arbetsmoment som kan förekomma är felsökning, installation samt att serva ett trafikljus eller en fartkamera som är trasigt.
I tjänsten utgår du hemifrån med servicebil och arbetet sker både under dag- och nattid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra tillsyn, inspektioner, underhåll, installation, service och felsökning av trafikljus eller fartkameror.
Enklare dokumentation av utfört arbete.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har en utbildning som elektriker och har några års relevant arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet av att arbeta med trafikljus eller liknande tidigare är detta meriterande. Du förstår hur det är att arbeta utomhus och bredvid trafikerade vägar. Är du också förtrogen inom ESA (Elsäkerhetsanvisningar) och kopplingsarbeten inom elanläggningar är detta också meriterande. Slutligen behärskar du både svenska och engelska flytande i tal och skrift och har B-körkort.
Som person är du ansvarstagande och noggrann. Du är flexibel i ditt arbete och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett säkerhetstänk i ditt arbete och ser vikten av tydlig dokumentation och kommunikation.
Viktigt för tjänsten är:
Utbildning som elektriker och några års relevant arbetslivserfarenhet.
Förstår innebörden av att arbeta utomhus och bredvid trafikerad väg.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Ansvarstagande och noggrann med ett högt säkerhetstänk.
Meriterande för tjänsten är:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med trafikljus eller liknande.
Förtrogen med ESA och kopplingsarbeten inom elanläggningar.Publiceringsdatum2025-12-17Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Stockholm.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Trafikmontör till ONE Nordic intressant? Vi genomför ett löpande urval så vänta därför inte med din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ONE Nordic Kontakt
Quentin Sumner quentin@needo.se Jobbnummer
9648654