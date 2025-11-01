Trafikledare till transportfirma inom eventbranschen
2025-11-01
Är du en problemlösare som gillar ett högt tempo, många bollar i luften och att få saker att hända? Vi söker en strukturerad och kommunikativ trafikledare som vill bli en nyckelspelare i vår växande transportverksamhet för evenemang, konserter och mässor.
Om rollen:
Som trafikledare ansvarar du för den dagliga planeringen och ledningen av våra transporter. Du har ständig kontakt med chaufförer, kunder och samarbetspartners för att säkerställa att allt flyter - från lastning till leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och koordinera transporter för event, konserter och mässor
Leda och stötta chaufförer före, under och efter körningar
Ha löpande kontakt med kunder och säkerställa god service
Optimera rutter och resurser för effektiv logistik
Hantera avvikelser och snabbt hitta lösningar när oväntade saker händer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av trafikledning eller liknande roll inom logistik
God kännedom om transportbranschen - gärna inom event eller specialtransporter
Förmåga att arbeta strukturerat, även under stress
Bra kommunikationsförmåga på svenska (och gärna engelska)
Grundläggande datorvana och erfarenhet av transportplaneringssystem
Meriterande:
C- eller CE-körkort
Tidigare erfarenhet av arbete i eventbranschen
Geografisk kunskap om Sverige och Norden
Vi erbjuder dig:
En varierad och fartfylld vardag i en bransch där ingen dag är den andra lik
Ett engagerat team med passion för evenemang och logistik
Möjlighet att påverka och utvecklas inom företaget

Publicering: 2025-11-01

Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka din ansökan och CV till rekrytering@eventbud.se
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: rekrytering@eventbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Eventbud
(org.nr 556257-2395)
Upplagsvägen 38 1Trn (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eventbud, AB Jobbnummer
9584296