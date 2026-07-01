Trafikledare till internationellt bolag
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Landskrona Visa alla logistikjobb i Landskrona
2026-07-01
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Vill du arbeta i en roll med ansvar, tempo och mycket kontakt med kunder och leverantörer? Du trivs när det händer mycket, ställer om när förutsättningarna ändras och motiveras av att lära dig, ta egna initiativ och se tydliga resultat av ditt arbete. Då kan detta vara tjänsten för dig - välkommen med din ansökan!
Om tjänsten Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
🚀 Om företaget
Mer information om företaget ges vid intervjutillfälle.
💼 Arbetsuppgifter
I rollen som trafikledare arbetar du med att ta emot transportförfrågningar från kunder och snabbt hitta effektiva, genomförbara lösningar. Du ansvarar för hela kedjan – från första kontakt till att transporten är genomförd och uppföljd. Rollen kombinerar trafikledning med ett tydligt köp- och säljperspektiv. Du har löpande dialog med åkerier, sätter priser och säljer lösningen vidare till kund. Arbetsdagen är varierad och tempot högt, med flera parallella ärenden som kräver prioritering och snabba beslut.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Ta emot och hantera transportförfrågningar från kunder
Säkerställa rätt transportlösning genom dialog med åkerier och leverantörer
Prissätta och sälja transportuppdrag vidare till kund
Registrera bokningar samt följa upp transporter och leveranser
Hantera avstämningar, förändringar och frågor under transportens gång
🔍 Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
God datorvana och förmåga att arbeta i affärssystem
Meriterande med erfarenhet från transport, logistik eller trafikledning
Meriterande med erfarenhet av kundkontakt
Du trivs i en roll där du har eget ansvar och där besluten behöver fattas här och nu. När förutsättningarna ändras ställer du om snabbt, behåller fokus och driver ärendet vidare tills lösningen är på plats. Du har lätt för att skapa förtroende i dialog med både kunder och leverantörer och kommunicerar rakt, tydligt och affärsmässigt. Samtidigt har du ett naturligt driv i det du gör – du ser möjligheter i varje uppdrag och motiveras av att göra bra affärer, leverera fungerande lösningar och se ett konkret resultat av ditt arbete.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Landskrona Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7783506-2080857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9987848