Trafikledare till Haninge sökes!
Arena Personal Sverige AB / Logistikjobb / Haninge Visa alla logistikjobb i Haninge
2026-02-26
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Tranås
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker en Trafikledare till Haninge som vill vara med och skapa trygga och effektiva trafikflöden. I rollen ansvarar du för att planera, samordna och övervaka trafik- och fordonstrafik i ett definierat område samt att agera kontaktpunkt mellan operatörer, servicepersonal och externa aktörer. Du kommer ingå i ett team där säkerhet, kundfokus och tydlig kommunikation är centralt.Dina arbetsuppgifter
Mottagning och hantering av trafikärenden via telefon, radio och digitala system
Samordna fordonstrafik och personalscheman för att säkerställa drift
Övervaka trafiksituationer och initiera åtgärder vid störningar eller incidenter
Kommunicera tydligt med kollegor, entreprenörer och kunder för att löpande informera om status och åtgärder
Följa upp och rapportera avvikelser samt bidra till förbättringsarbete och rutiner
Arbeta enligt gällande säkerhets- och kvalitetsrutiner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av trafikledning, driftkoordination eller motsvarande roll
Trivs i en operativ vardag med högt tempo och kan fatta snabba beslut
Har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta med flera samtidiga uppgifter
Har grundläggande IT-kunskaper och vana vid att arbeta i operativa system
Meriterande: erfarenhet av radiosystem, trafikstyrningssystem eller relevant certifiering Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och trygg i rollen
Tydlig kommunikatör och samarbetspartner
Flexibel och anpassningsbar vid förändrade förutsättningar
Engagerad i att bidra till en säker och effektiv trafikmiljö
Omfång och arbetstid
Tjänsten är placerad i Haninge. Arbetstid kan innebära skift, jour eller varierande scheman beroende på verksamhetens behov. Omfattning och startdatum enligt överenskommelse.
Därför trivs du hos oss
Du får använda din kompetens i en meningsfull och samhällsviktig funktion
Du arbetar i ett engagerat team med fokus på säkerhet och utveckling
Möjlighet att påverka arbetsmetoder och bidra till förbättringar
Flexibilitet vad gäller anställningsform kan diskuteras Så ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen att skicka din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta oss via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7300949-1863851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9766256