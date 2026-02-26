Trafikledare till Haninge sökes!

Om tjänsten
Vi söker en Trafikledare till Haninge som vill vara med och skapa trygga och effektiva trafikflöden. I rollen ansvarar du för att planera, samordna och övervaka trafik- och fordonstrafik i ett definierat område samt att agera kontaktpunkt mellan operatörer, servicepersonal och externa aktörer. Du kommer ingå i ett team där säkerhet, kundfokus och tydlig kommunikation är centralt.

Dina arbetsuppgifter

Mottagning och hantering av trafikärenden via telefon, radio och digitala system


Samordna fordonstrafik och personalscheman för att säkerställa drift


Övervaka trafiksituationer och initiera åtgärder vid störningar eller incidenter


Kommunicera tydligt med kollegor, entreprenörer och kunder för att löpande informera om status och åtgärder


Följa upp och rapportera avvikelser samt bidra till förbättringsarbete och rutiner


Arbeta enligt gällande säkerhets- och kvalitetsrutiner



Vi söker dig som

Har erfarenhet av trafikledning, driftkoordination eller motsvarande roll


Trivs i en operativ vardag med högt tempo och kan fatta snabba beslut


Har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska


Är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta med flera samtidiga uppgifter


Har grundläggande IT-kunskaper och vana vid att arbeta i operativa system


Meriterande: erfarenhet av radiosystem, trafikstyrningssystem eller relevant certifiering



Dina personliga egenskaper

Ansvarsfull och trygg i rollen


Tydlig kommunikatör och samarbetspartner


Flexibel och anpassningsbar vid förändrade förutsättningar


Engagerad i att bidra till en säker och effektiv trafikmiljö



Omfång och arbetstid
Tjänsten är placerad i Haninge. Arbetstid kan innebära skift, jour eller varierande scheman beroende på verksamhetens behov. Omfattning och startdatum enligt överenskommelse.

Därför trivs du hos oss

Du får använda din kompetens i en meningsfull och samhällsviktig funktion


Du arbetar i ett engagerat team med fokus på säkerhet och utveckling


Möjlighet att påverka arbetsmetoder och bidra till förbättringar


Flexibilitet vad gäller anställningsform kan diskuteras



Så ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen att skicka din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta oss via mejl.

Sista dag att ansöka är 2026-03-26
