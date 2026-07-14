Trafikledare till DSV i Karlstad!
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Karlstad Visa alla logistikjobb i Karlstad
2026-07-14
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DSV är en framstående aktör inom transportsektorn, som arbetar för att optimera flöden och skapa bra trafiklösningar. Här får du en nyckelroll i att bidra till en smidigare och mer effektiv logistik. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval! Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
DSV:s transportnätverk finns i hela Sverige och Europa och du kommer därför ha kollegor och samarbetspartners både lokalt och internationellt. Som trafikledare kommer du ingå i ett team som ansvarar för planering och samordning av distriktets avgående transporter där du agerar spindeln i nätet för den dagliga driften, med ansvar för att koordinera och optimera transportflöden. Du säkerställer att leveranser sker effektivt och punktligt, samtidigt som du alltid måste vara beredd på att hantera oförutsedda händelser.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor, transportörer och kunder i en fartfylld miljö där du spelar en framträdande roll i samarbetet. Ditt operativa arbete kommer präglas av högt tempo och hög kvalitet där du är ansvarig för att transporterna når slutdestination vid avtalad tidpunkt. Som trafikledare möter du nya utmaningar varje dag, där din problemlösningsförmåga och snabba omdöme kommer vara avgörande. Det kommer finnas en förväntan på en positiv inställning i den varierande vardagen.
Uppdraget kommer att sträcka sig i 6 månader där avsikten är att gå över i en fast anställning till DSV. Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du ansvarar för den operativa planeringen och övervakningen av transporter. Du arbetar för att säkerställa effektivitet och löser problem som uppstår för att upprätthålla en hög servicenivå. Du kommer bland annat att:
Planera och optimera rutter
Övervaka trafikflöden och hantera avvikelser i realtid
Ta emot förfrågningar från kunder och därefter planera och kontakta åkerier och partners i nätverket
Ha god kontroll på marknaden och kostnader
Arbeta kvalitativt i ett högt tempo där du tar ansvar för att transporterna når slutdestination vid avtalad tidpunkt
Arbeta administrativt och löpande i vår kunds stödjande system
Vi söker dig som
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är intresserad av logistik- och trafiklösningar
Har en god förmåga att hantera stressiga situationer på ett lösningsfokuserat tillvägagångssätt
Är ambitiös och van vid att arbeta i högt tempo där man behöver ta snabba beslut
Drivs av en varierande och föränderlig vardag som kräver stor flexibilitet och en vilja att lära sig nytt och ställa upp där det behövs
Är en lagspelare men också självgående och förmögen att ta egna beslut för att driva sitt arbete framåt
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har
En eftergymnasial utbildning inom transport och logistik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Stresstolerant
Ansvarstagande
Övrig info
Start: omgående
Arbetstider: 7-16 eller 8-17
Omfattning: Heltid
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IPCHSF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10002035