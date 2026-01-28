Trafikledare
2026-01-28
Du kommer att arbeta hos ett väletablerat och välrenommerat bolag inom transport- och logistikbranschen. Verksamheten är internationell och präglas av höga kvalitetskrav, strukturerade arbetssätt och ett tydligt fokus på kundnytta. Här finns en professionell miljö med goda utvecklingsmöjligheter och ett långsiktigt arbete kring hållbara transporter och effektiva flöden. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
I rollen som trafikledare arbetar du i ett team som hanterar tidskritiska och prioriterade transporter inom internationella flöden. Fokus ligger på vägtransporter inom Europa, där du ansvarar för planering, uppföljning och koordinering för att säkerställa att leveranser sker enligt uppsatta tidsramar och kvalitetskrav.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och kräver att du är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du arbetar nära både interna funktioner och externa parter och har en viktig roll i att snabbt hantera avvikelser när förutsättningarna förändras.
Du blir en del av ett sammansvetsat team med högt engagemang där samarbete, ansvarstagande och utveckling är centrala delar av vardagen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Daglig lastplanering av gods
• Planering av dragbilar samt koordinering av intermodala transporter
• Tät kommunikation med chaufförer, åkerier och kunder via mejl och telefon
• Uppföljning av leveranser enligt interna rutiner
• Registrering och avrapportering av transporter i Excel och kundspecifika system
• Säkerställande av att leveranser sker enligt planerade slottider
• Deltagande i veckovisa teammöten och KPI-uppföljningar
Det är ett uppdrag som kräver en stor portion ansvar, noggrannhet och förmåga att fatta egna beslut under press.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid och uthyrd som konsult till vår kund med goda möjligheter att bli överrekryterad därefter.
Om dig
För att lyckas i rollen är du självgående, initiativrik och har lätt för att sätta dig in i nya flöden och arbetssätt. Du har en god förståelse för vad punktlighet och kvalitet innebär i transportkedjan och är trygg i att prioritera när flera saker sker samtidigt.
Du trivs i en roll där du kombinerar analys med mycket kommunikation och där samarbete är avgörande för resultatet. Samtidigt är du inte rädd för att ta ansvar och driva ditt arbete framåt på egen hand.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet från transport-/logistikbranschen eller liknande roll
• God datorvana och bekväm i Excel
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Förståelse för vad som krävs i en roll där du självständigt ansvarar för tidskritiska flöden
• Meriterande om du har kunskap i CargoLink, Eplan eller tyska språket
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Nordvästra Skåne
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
