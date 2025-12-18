Trafiklärare till Nyköping

Centrums Trafikskola i Nyköping AB / Lärarjobb / Nyköping
2025-12-18


Visa alla lärarjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Centrums Trafikskola i Nyköping AB i Nyköping

Centrums Trafikskola söker nu två engagerade trafiklärare på heltid till vår verksamhet i Nyköping. Vi söker dig som vill vara en långsiktig del av vårt team och arbeta i en stabil och växande trafikskola.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Om företaget
Centrums Trafikskola har funnits sedan 2016 och är idag en etablerad och välrenommerad trafikskola.
Verksamhet i Norrköping (sedan 2016)
Verksamhet i Nyköping (sedan 2024)
Nyetablering i Linköping i början av januari 2026

Vi har även egen halkbana, vilket ger mycket goda förutsättningar för effektiv och kvalitativ utbildning.

Om tjänsten
Som trafiklärare hos oss kommer du i första hand att:
Utbilda elever för personbil (B-behörighet)
Arbeta med både körlektioner och teori
Anpassa utbildningen efter varje elevs behov

Det är meriterande om du även kan:
Hålla i Riskettan, Handledarkurs och teorilektioner

Vi söker dig som:
Har genomgått trafiklärarutbildning
Är godkänd av Transportstyrelsen
Har ett genuint intresse för att hjälpa elever på bästa sätt
Är pedagogisk, ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta både med teori och körning

Vi erbjuder:
Heltidstjänst med trygga villkor
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet
Ett engagerat team och god arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktig anställning och utveckling

Placeringsort: Nyköping
Tillträde: snarast.
Skicka din ansökan till: [kj@centrumstrafikskola.se]
Välkommen till Centrums Trafikskola - tillsammans hjälper vi våra elever hela vägen till körkortet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Nyköping
E-post: kj@centrumstrafikskola.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centrums Trafikskola i Nyköping AB (org.nr 559477-6337)
Östra Storgatan 17 D (visa karta)
611 34  NYKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9653948

Prenumerera på jobb från Centrums Trafikskola i Nyköping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Centrums Trafikskola i Nyköping AB: