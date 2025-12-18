Trafiklärare till Nyköping
2025-12-18
Centrums Trafikskola söker nu två engagerade trafiklärare på heltid till vår verksamhet i Nyköping. Vi söker dig som vill vara en långsiktig del av vårt team och arbeta i en stabil och växande trafikskola.Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Centrums Trafikskola har funnits sedan 2016 och är idag en etablerad och välrenommerad trafikskola.
Verksamhet i Norrköping (sedan 2016)
Verksamhet i Nyköping (sedan 2024)
Nyetablering i Linköping i början av januari 2026
Vi har även egen halkbana, vilket ger mycket goda förutsättningar för effektiv och kvalitativ utbildning.Om tjänsten
Som trafiklärare hos oss kommer du i första hand att:
Utbilda elever för personbil (B-behörighet)
Arbeta med både körlektioner och teori
Anpassa utbildningen efter varje elevs behov
Det är meriterande om du även kan:
Hålla i Riskettan, Handledarkurs och teorilektioner
Vi söker dig som:
Har genomgått trafiklärarutbildning
Är godkänd av Transportstyrelsen
Har ett genuint intresse för att hjälpa elever på bästa sätt
Är pedagogisk, ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta både med teori och körning
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med trygga villkor
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet
Ett engagerat team och god arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktig anställning och utveckling
Placeringsort: Nyköping
Tillträde: snarast.
Skicka din ansökan till: kj@centrumstrafikskola.se
Välkommen till Centrums Trafikskola - tillsammans hjälper vi våra elever hela vägen till körkortet
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Nyköping
E-post: kj@centrumstrafikskola.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrums Trafikskola i Nyköping AB
(org.nr 559477-6337)
Östra Storgatan 17 D
611 34 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
