Trafiklärare personbil
Stenstans Trafikskola AB / Lärarjobb / Sundsvall Visa alla lärarjobb i Sundsvall
2025-09-03
Hos oss finns behov av fler duktiga trafiklärare som vill utbilda framtidens elever tillsammans med oss. Viktigt för oss att du är en öppen och social person som sätter eleven i första hand men även är en trevlig arbetskamrat. Hos oss väntar ett härligt gäng på just din ansökan!
Stenstans Trafikskola bildades i Sundsvall 1992. Trafikskolan finns i Sundsvall men även i Timrå. Idag är vi 13 st trafiklärare och 3 st kontorister. Våra elever kan välja att köra på en av orterna eller kombinera sin körning och utbildning mellan trafikskolorna. Så klart ordnar vi också intensivkurser för de som vill att det ska gå lite fortare fram och är i behov att körkortet extra snabbt. I dagsläget utbildar vi på bil (manuell/automat) men även på MC, tungt släp och moped. Vi håller riskettan & risktvåan för både för bil och MC och självklart introduktionsutbildningen för de som ska börja öva privat. Vi håller även körlektioner, introduktionsutbildning och riskutbildning på engelska.
Vi finns i fräscha moderna lokaler både i Sundsvall och Timrå, med bra personalutrymmen. Utanför dörren har vi egna parkeringar för trafikskolans alla bilar. Vi har även ett eget MC/mopedgarage i Sundsvall, lättåtkomligt och effektivt. Sedan 2018 använder vi oss av endast elbilar för våra automatelever.
Oss själva ser vi som en modern skola som gärna ligger i framkant i utvecklingen. Vi är inte rädda för förändring eller att testa nya vägar. Våra trafiklärare hos oss håller de flesta utbildningarna och vill utvecklas och bredda sina kunskaper inom yrket.
För oss är det viktigt med personlig utbildning och en tidig planering för alla våra elever. Våra trafiklärare är välutbildade och har god och bred kunskap för att kunna tillgodose kundens förväntningar på en bra utbildning och det vill vi så klart fortsätta ha. Vi har högt i tak i arbetsgruppen, och hjälps åt med både elever och arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är behörig trafiklärare och gärna har erfarenhet från yrket. Håller du fler utbildningar såsom riskutbildning eller introduktionskurs eller jobbar med fler behörigheter ser vi det som ett stort plus.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tidsbegränsad/Visstidsanställning
Lön: Månadslön
Tillsättning sker löpande. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: maria.selling@stenstans.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenstans Trafikskola AB
(org.nr 556612-6719)
Norra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenstans Trafikskola AB Kontakt
Ägare och VD
Maria Selling maria.selling@stenstans.com 0702508009 Jobbnummer
9491061