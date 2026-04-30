Trafikekonomiadministratör
2026-04-30
Om företaget
Du kommer att arbeta hos ett väletablerat och välrenommerat bolag inom transport- och logistikbranschen. Verksamheten är internationell och präglas av höga kvalitetskrav, strukturerade arbetssätt och ett tydligt fokus på kundnytta. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Som trafikekonomiadministratör kommer du att administrera ekonomin kring transporter mellan Sverige och kontinenten. Du kommer att tillhöra ett engagerat team som samarbetar nära varandra där du har kontakt med trafikledare, andra avdelningar internationellt samt inrikes terminalkontor.
Följande arbetsuppgifter ingår i rollen som Trafikekonomiadministratör:
• Resultatanalys
• Kontering och fakturering
• Faktura- och kreditkontroll
• Avslut och avräkning av åkare
Tjänsten är ett längre konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid och uthyrd som konsult till DSV.
Om dig
Vi letar efter dig som har ett sinne för siffror och har ett kundorienterat förhållningssätt till ditt arbete. Du trivs med att arbeta detaljorienterat, har en förmåga att upptäcka avvikelser och noterar dina kollegor om något faller utanför ramen för det ordinära. Du planerar dina dagar och har en förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Då du har kontakt med både kollegorna i ditt team och andra avdelningar hos DSV är det en självklarhet att söka hjälp när så behövs. Du hanterar mycket information och data varför du ser noggrannhet och struktur som en självklarhet för att kunna utföra ditt arbete effektivt och kvalitativt.
Vi tror du kommer ha roligt, prestera och trivas på jobbet varje dag om du uppskattar att:
• Arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du behöver vara trygg i att samarbeta med kollegorna och bidra till avdelningens övergripande mål
• Med kvalité och noggrannhet säkerställa att ekonomin är korrekt
• Arbeta tillsammans med ditt team för att nå de mål och den budget som ställs uppKompetenser
• Goda kunskaper inom Excel
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Utbildning inom ekonomi på minst gymnasienivå alternativt praktisk erfarenhet av ekonomi
• Meriterande med eftergymnasial utbildning inom transport och logistikbranschen
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, senast tillträde i början av september
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Jungmansgatan 12
)
211 11 MALMÖ Kontakt
Rekryterare
Helena Lork helena.lork@emploid.se 0721 90 27 91
9884828