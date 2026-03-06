Trafikanalytiker godstransport och beredskap
Trafikverket / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Askersund
, Gnesta
eller i hela Sverige
Vill du analysera framtidens godstransporter och stärka Sveriges beredskap? Som trafikanalytiker hos Trafikverket arbetar du med prognoser, modeller och analyser som bidrar till ett robust och hållbart transportsystem.
Trafikanalytiker godstransport och beredskapPubliceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Vi på enhet Trafikprognoser hör till avdelning Transportsystemutveckling inom Trafikverket och arbetar med att ta fram trafik- och transportprognoser för alla trafikslag, samt med att utveckla metoder och modeller för att göra prognoser och trafik-/vägkapacitetsanalyser. Vi stöttar övriga Trafikverket inom våra expertområden men arbetar också på uppdrag av statliga utredningar, departement och andra myndigheter samt svarar på externa frågor.
Som trafikanalytiker med inriktning godstransportmodeller och beredskap består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att genomföra prognoser och trafikanalyser med fokus på beredskapsfrågor inom godstransportområdet. I arbetet ingår även att utveckla och förvalta metoder, modeller och data för att kunna genomföra den typen av analyser.
I din roll medverkar du i analyser och utredningar samt ger expertstöd i frågor gällande trafikprognoser och trafikanalyser med fokus på beredskapsperspektivet. Därtill ingår att initiera forskningsprojekt för utveckling av godstransportmodeller samt att följa nationellt och internationellt arbete inom området.
Enheten består av 15 medarbetare placerade på sju olika orter runt om i landet, där du kommer att ingå i ett team på cirka 5-6 personer på enheten. Utöver ditt team kommer du även att ha ett nära samarbete med övriga kollegor inom enheten men även med andra kollegor på avdelningen och övriga Trafikverket.
Övrig information
Möjlig placeringsort är Solna, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Norrköping eller Kristianstad. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och självgående samt tar ansvar utan behov av detaljstyrning. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö, stödjer kollegors utveckling och samarbetar väl. Vidare är du kommunikativ och verkar för ett öppet och konstruktivt klimat. Du förstår, tillämpar och kan pedagogiskt förklara arbetssätt, modeller och metoder på ett tydligt och strukturerat sätt, och gör komplexa sammanhang begripliga utifrån mottagarens behov. Rollen förutsätter även ett problemlösande arbetssätt och ett tydligt utvecklingsfokus.
Vi söker dig som har
universitets-eller högskoleutbildning om minst 240hp/160p inom trafikplanering, trafikmodeller, nationalekonomi, logistik, matematik, datateknik eller statistik, alternativt har du annan relevant utbildning i kombination med för tjänsten relevant yrkeserfarenhet som vi anser likvärdig
flerårig erfarenhet från arbete med prognoser och/eller analyser inom transportområdet, alternativt flerårig erfarenhet av forskning inom samma område
kunskap kring trafikmodeller
goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
kunskap/erfarenhet av att ha arbetat med analyser inom beredskapsområdet
erfarenheter av programmering
erfarenhet av arbete med prognos- och analysmodeller inom godstransportområdet
forskarutbildning inom ett för tjänsten relevant område
kunskaper i samhällsekonomiska nyttokostnadsverktyg (BCA-verktyg)
erfarenhet av att leda utvecklings- och/eller analysuppdrag
kunskap och förmåga att kunna göra expertanalyser av godstransportmarknaden.Så ansöker du
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Digitala intervjuer är preliminärt planerade att genomföras via Skype vecka 16.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-BS1 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13:2026:005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Fredric Almkvist 0101235756 Jobbnummer
9783110